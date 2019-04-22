14 команд, которые были слишком хороши, чтобы вылететь

«Манчестер Сити», 1937/38

Молодые болельщики уже и забыли, какой был «Сити» до прихода шейхов, но мы-то прекрасно помним, что из себя представляли «горожане» на протяжении большей части их истории.

И сезон 1937/38 можно назвать прекрасной иллюстрацией того, к чему были вынуждены привыкнуть фанаты в двадцатом веке. Подопечные Уильфа Уайлда – действующие чемпионы – взяли и вылетели, имея при этом положительное соотношение голов и рекордное количество забитых мячей. Спустя более 70 лет они остаются единственным клубом в Англии, который стал чемпионом, а затем сразу же вылетел.

«Нюрнберг», 1968/69

Когда в 1964 году Германия наконец обзавелась профессиональной лигой, поначалу в ней царил ожидаемый хаос. В первые семь лет чемпионами стали семь клубов. «Нюрнберг» был среди них, подняв титул в мае 1968. Через двенадцать месяцев они уже готовились к неминуемому понижению.

Причина кроется в том, что сразу после победы тренер Макс Меркель пригласил в команду 13 новых игроков и отпустил 11, и в том числе прекрасного нападающего Франца Брунгза. Новая команда провалилась, и «Der Club» попрощался с Бундеслигой после поражения от «Кёльна» со счётом 3:0.

«Манчестер Юнайтед», 1973/74

Есть популярное заблуждение, что именно Денис Лоу из «Манчестер Сити» отправил «красных дьяволов» в пучины второго дивизиона после дерби 1974 года, но это не совсем так. Предыдущие результаты практически гарантировали подопечным Томми Догерти вылет.

Даже весенний ренессанс, во время которого были взяты девять из возможных 10 очков, не помог. В конце концов поражение и три ничьи в последние четыре игры обрекли чемпионов Европы на унизительное понижение.

Проблема заключалась в голах – а точнее, их отсутствии. МЮ отгрузил соперникам всего 38 мячей за 42 игры. К рождеству два пенальти голкипера (!) Алекса Стипни гарантировали ему статус одного из главных бомбардиров команды. Ну а поражение 1:0 от «Сити» стало лишь последним гвоздём в крышку гроба.

«Суонси», 1982-86

На протяжении четырёх лет «Суонси» своим примером показывал, как не стоит руководить футбольным клубом.

Сначала каким-то чудом «лебеди» поднялись из четвёртого дивизиона в первый за какие-то четыре года. Но уже в 1982 году начались финансовые проблемы, и в 1986 игнорировать их было невозможно. Каждый сезон все говорили: «они слишком хороши, чтобы вылететь», и каждый раз они доказывали, что возможно всё.

«Ноттингем Форест», 1992/93

У всех есть своя любимая цитата Брайана Клафа, но в интервью своему другу Барри Дэвису за пару минут до вылета «Фореста» в 1993 году знаменитый острослов был на себя не похож – никаких поддёвок, никакого сарказма. Выдающийся тренер чуть не плакал, понимая, что в первый же сезон дебютанты АПЛ будут вынуждены паковать чемоданы.

У него самого дела шли не лучшим образом: вся Англия прекрасно знала про серьёзные проблемы с алкоголизмом. Но ничто не помешало трибунам стадиона овациями провожать специалиста, который сделал всё в своих силах.

Состав сезона 1992/93 был значительно слабее чемпионов Европы 79 и 80 годов, но он более чем был способен сохранить прописку в высшей лиге. Да, Тедди Шерингем отправился в «Тоттенхэм», а за ним последовал и Дес Уокер, но в команде всё равно были такие видные лица, как сын тренера Найджел Клаф, Стюарт Пирс и Рой Кин. Но из низа таблицы выбраться не удалось, а карьера Клафа завершилась на печальной ноте.

«Кайзерслаутерн», 1995/96

Чемпионы сезона 1990/91 и команда, ни разу не вылетевшая из Бундеслиги, «Кайзерслаутерн» был горделив – и совершенно не готов к краху 1996 года.

«Красные дьяволы» в предыдущем сезоне заняли четвёртое место. В новой кампании успех планировалось повторить, но южане слишком часто завершали свои матчи с ничейным результатом. 18 ничей были плохим результатом, хотя всего 10 поражений – это столько же, сколько было у «Баварии», занявшей второе место.

В защите «Кайзерслаутерн» тоже был хорош: лишь «Шальке» пропустил меньше них (38). Шесть побед за 34 игры – очень плохой результат, как ни смотри.

Но не всё плохо: уже спустя неделю после трагического вылета «Кайзерслаутерн» праздновал победу в Кубке Германии. Спустя два года «Die Roten Teufel» праздновали победу в Бундеслиге.

«Наполи», 1997/98

«Наполи» образца сезона 1997/98 был намного слабее чемпионского состава, в котором выступали Диего Марадона, Чиро Феррара и Джанфранко Дзола. Но это никак не означало, что они заслужили переезда в Серию Б.

За время той турбулентной кампании партенопейцы сменили четырёх тренеров и добились всего 14 очков.

76 голов пропущено, 25 забито – это была катастрофа для звёзд Роберто Айялы, Клаудио Беллуччи и нынешнего тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.

«Атлетико», 1999/00

Катастрофа. Декабрь 1999 года. «Атлетико» находится на границе зоны вылета. И тут президент Хесус Хиль и весь совет директоров оказываются отстранены на время расследования нецелевого расходования средств. Правительство назначило новую временную администрацию.

Такой бардак было тяжело принять. Лидеры команды в лице Джимми Флойда Хассельбайнка, Жоана Капдевилы и Хуана Карлоса Валерона постоянно отвлекались на драму за пределами футбольного поля, что сказалось на их форме. Впрочем, даже внушительные 24 гола Хассельбайнка не помогли. В феврале Клаудио Раньери покинул пост тренера, а его замена Ради Антич изменить ничего не смог. Спустя всего четыре года после последнего чемпионского титула «матрасники» отправились в Сегунду.

Что ещё печальнее, в финале Кубка Испании они уступили «Эспаньолу». В той игре на 90-й минуте Хассельбайнк забил свой последний гол за команду.

«Вест Хэм», 2002/03

Дэвид Джеймс, Найджел Уинтерберн, Рио Фердинанд, Майкл Каррик, Джермейн Дефо, Паоло Ди Канио, Фредди Кануте, Лес Фердинанд, Джо Коул и Глен Джонсон – разве это похоже на состав Чемпионшипа? Но никакие звёзды не помогли «молотобойцам» в том проклятом сезоне.

Лондонцы взяли 42 очка, что потенциально могло спасти их, но не тут-то было. Попытка заменить Гленна Редера легендой клуба Тревором Брукингом тоже успехом не увенчалась. А ведь четыре года назад «Вест Хэм» занял пятое место – самую высокую позицию в своей истории.

«Лидс Юнайтед», 2003/04

В городе Лидсе никто не «живёт мечтой», потому что именно эта фраза бывшего директора Питера Ридсдейла и обрекла клуб на финансовый крах и исход из АПЛ.

После ярчайшей кампании 2000/01, в рамках которой «белые» дошли до полуфинала ЛЧ, Ридсдейл поставил всё на то, что так будет и дальше. Он занял огромные суммы денег, свято веря в то, что будущие чемпионские титулы обязательно покроют все траты. Не нет: в последующие два сезона «Лидс» не попал в зону Лиги Чемпионов, в результате чего пришлось продать Найджела Мартина, Оливье Дакура и Гарри Кьюэлла.

Остались Алан Смит, Пол Робинсон, Джеймс Милнер, Марк Видука и Лукас Радебе, но они не смогли удержать «белых» от сенсационного вылета.

«Ювентус», 2005/06

В отличие от всех других команд в нашем списке, «Юве» вылетел не из-за провала на поле футбольном. Но как бы то ни было, мы говорим о беспрецедентном падении в Серию Б гранда, за который выступали великие футболисты. Буффон, Виейра, Недвед, Дель Пьеро, Ибрагимович – все они в один миг из чемпионов превратились в изгоев.

Выгнать «Юве» решила футбольная федерация Италии, которой судила, что гранд влиял на выбор арбитров Серии А.

«Коринтианс», 2007

В 2005 году бразильский «Коринтианс» выиграл свой четвёртый чемпионский титул. Уже спустя два года, лишившись звёздного дуэта Хавьера Маскерано и Карлоса Тевеса, клуб пошёл на понижение.

Дело в том, что победа в лиге ударила клубу в голову, и он забыл серьёзные проблемы, которые сотрясали его уже не первый год. Именно эти проблемы вынудили руководство подписать соглашение со скандальной Media Sports Investments Киа Джурабчиана.

Это было ошибкой: Media Sports Investments обескровила клуб и думала только о своих интересах. В 2007 году соглашение было расторгнуто, а «Коринтианс» вылетел в Серию Б.

«Монако», 2010/11

Финал ЛЧ-2004 стал одним из самых интересных в истории турнира. В одном углу – «Порту» под руководством талантливого Жозе Моуринью, оставившего не у дел «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона. В другом – «Монако», переигравший «Челси» и «Реал».

Перемотаем семь лет, и на счету «Порту» пять новых чемпионских титулов, а в личной копилке Жозе – четыре золота АПЛ и Португалии, и кубок ЛЧ. Ну а «Монако» оказался в Лиге 2.

При этом проиграли монегаски всего 12 матчей – рекордно низкий показатель для аутсайдера. Но аж 17 ничей решили судьбу когда-то грозного клуба.

«Ривер Плейт», 2010/11

Мы рассказали о действительно удивительных случаях, но не один из них не сравнится с историей «Ривер Плейта», которая произошла не так давно. За 110 лет – всё время существования клуба – «миллионеры» ни разу не выступали во втором дивизионе. Это самый успешный клуб Аргентины, на счету которого 36 чемпионств и 32 «серебра».

Когда неминуемый крах всё же случился, виной всему был финансовый кризис, в котом погряз клуб. Но при всём этом совершенно никто не верил, что гигант всё же падёт. В конце концов, вся система лиг страны была создана в помощь самым большим клубам.

Каждый сезон в Аргентине поделён на два коротких турнира. Первый такой розыгрыш в 2008 «Ривер» провалил, заняв последнее место. В следующем году плохая форма продолжилась, и в сезоне 2010/11 четвёртое и девятое места суммарно не дали клубу сохранить прописку (по правилам, вылетают коллективы с худшими средними показателями за три года).

Юрий Сергеев

