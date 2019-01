14 лет назад Месси дебютировал за "Барселону"

16 октября 2004 года, 14 лет назад, аргентинский нападающий Лионель Месси в возрасте 17 лет дебютировал за первую команду "Барселоны", сообщает официальный твиттер клуба.

Месси вышел на замену в матче чемпионата Испании против "Эспаньола" (1:0). Первый гол за клуб он забил 1 мая 2005 года в ворота "Альбасете", и стал самым молодым игроком в истории каталонского клуба, который отличился в матче Ла Лиги.

#OnThisDay 14 years since the official debut of Leo #Messi with the first team ❤ pic.twitter.com/BhBvLFrHKZ