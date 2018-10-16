14 лет назад Месси дебютировал за "Барселону"

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14 лет назад Месси дебютировал за "Барселону"

16 октября 2004 года, 14 лет назад, аргентинский нападающий Лионель Месси в возрасте 17 лет дебютировал за первую команду "Барселоны", сообщает официальный твиттер клуба.

Месси вышел на замену в матче чемпионата Испании против "Эспаньола" (1:0). Первый гол за клуб он забил 1 мая 2005 года в ворота "Альбасете", и стал самым молодым игроком в истории каталонского клуба, который отличился в матче Ла Лиги.

Всего 31-летний Месси провел за "Барселону" 648 матчей и забил 563 гола. 

Не пропустите: Каппа: "Без Месси "Барселона" в этом сезоне занимала бы десятое место".  | http://soccernews.ru

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Комментарии

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ВИКТОР

с этого дня он мой кумир

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ВРОТИК

С ЭТОГО ДНЯ ТЫ НА НЕГО ДРОЧИШЬ?

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РАМОН

Лучше фанатеть от того,который вносит в футбол изюминку,чем передёргивать на педераста!!!!!!!!

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ВИКТОР

с этого дня он мой кумир

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