14 лет назад Роналдиньо стал игроком "Барселоны"

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14 лет назад Роналдиньо стал игроком "Барселоны"

21 июня 2003 года "Барселона" представила Роналдиньо.

Бразилец выступал за каталонский клуб до 2008 года, за это время он провел 207 матчей и забил 94 гола.

В составе "Барселоны" Роналдиньо два раза становился чемпионом Испании, дважды обладателем Суперкубка Испании и один раз выиграл Лигу Чемпионов.

Также в 2005 году Роналдиньо стал обладателем "Золотого мяча".

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