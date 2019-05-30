14-летний футболист, раздевшийся перед девушкой-арбитром, наказан дисквалификацией на 1 год
Федерация футбола Италии приняла решение по 14-летнему игроку "Трепорти", который снял шорты перед девушкой-арбитром в матче против "Миранезе", сообщает ВВС.
По сведениям издания, юный футболист дисквалифицирован на год от любой футбольной деятельности. Кроме того, ему запрещено посещать все спортивные соревнования, которые проводятся под эгидой Федерации футбола Италии.
Впрочем, подростку могут вдвое уменьшить срок дисквалификации, если он согласится участвовать в программе перевоспитания.
Не пропустите: Конте потребовал от "Интера" продать Икарди. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Азар - лучший игрок недели в Лиге Европы
-
Рамос: "Я хочу завершить карьеру в "Реале"
-
"Уфа" обыграла "Томь" в первом стыковом матче за место в РПЛ
-
Неймар попросил "Барселону" вернуть его
-
14-летний футболист, раздевшийся перед девушкой-арбитром, наказан дисквалификацией на 1 год
-
Кирилл Дементьев будет комментировать матчи чемпионата Англии в следующем сезоне
-
Азар, Жиру и Обамеянг вошли в команду сезона Лиги Европы
-
"Спартак" интересуется японцем и бельгийцем из чемпионата Нидерландов
-
"Реал" договорился по трансферу Йовича
-
"Барселона" вернулась к варианту с Филипе Луисом
-
Стало известно расписание Кубка "Матч Премьер", который состоится летом
-
"Бавария" не договорилась с Сане
-
Рамос решил остаться в "Реале"
-
ПСЖ предложил 85 миллионов евро за де Лигта
-
Маркизио может покинуть "Зенит"
-
1
"Реал" сделает "Челси" последнее предложение по трансферу Азара
-
Дзюба может перейти в "Вулверхэмптон"
-
"Барселона" не вела переговоры по трансферу Неймара
-
Дзюба рассказал, почему отказался переходить в китайский клуб
-
1
"Манчестер Юнайтед", "Челси" и ПСЖ поборются за Коутиньо
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|90
|2
|Наполи
|38
|79
|3
|Аталанта
|38
|69
|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17