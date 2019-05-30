14-летний футболист, раздевшийся перед девушкой-арбитром, наказан дисквалификацией на 1 год

Федерация футбола Италии приняла решение по 14-летнему игроку "Трепорти", который снял шорты перед девушкой-арбитром в матче против "Миранезе", сообщает ВВС.

По сведениям издания, юный футболист дисквалифицирован на год от любой футбольной деятельности. Кроме того, ему запрещено посещать все спортивные соревнования, которые проводятся под эгидой Федерации футбола Италии.

Впрочем, подростку могут вдвое уменьшить срок дисквалификации, если он согласится участвовать в программе перевоспитания.

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