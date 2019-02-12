14-летний российский нападающий рассказал об интересном диалоге с Сульшером

Теги чертановоманчестер юнайтедсергей пиняевджесси лингардуле гуннар сульшер

14-летний российский нападающий рассказал об интересном диалоге с Сульшером

Нападающий "Чертаново" Сергей Пиняев рассказал об интересном диалоге с главным тренером "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннаром Сульшером.

Напомним, что 14-летний россиянин сейчас проходит стажировку в английском клубе. 

"Однажды Сульшер подколол Лингарда. Он сказал мне, что через два года я буду играть на его месте" - заявил Пиняев.

Напомним, что юный форвард во второй раз отправился в стан "МЮ" во второй половине января.

26-летний Лингард в текущем сезоне сыграл за "красных дьяволов" 26 матчей, забил 5 голов и сделал 4 ассиста.

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