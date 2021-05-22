15-17 футболистов могут летом уйти из "Барселоны"
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта затеял глобальную революцию в команде, сообщает журналист Гильем Балаге.
По его информации, летом "сине-гранатовые" могут расстаться с 15-17 игроками. В их числе ранее неприкасаемые Жерар Пике, Жорди Альба, Серхио Бускетс, Ансу Фати и Марк-Андре тер Штеген.
Особенно руководитель каталонского клуба недоволен положением Пике, который, несмотря на спад в игре, имеет одну из самых больших зарплат и огромное влияние в раздевалке.
Лапорта уверен, что уход 34-летнего испанца пойдёт на пользу "Барсе", а в составе его безболезненно заменит Эрик Гарсия.
Не пропустите: Куман: "В августе "Барселона" согласилась бы на такой сезон". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Новый виток революции в "Реале". Королевский клуб определил список трансферов и повесил ценники на собственных игроков
-
Стало известно, какого тренера Зарема хотела видеть в "Спартаке"
-
Захарян не поедет со сборной России в Австрию: названа причина
-
Главные новости дня: 21 мая
-
Дзюба прокомментировал костюм Дэдпула
Лента новостей
-
В сборной России прокомментировали состояние здоровья Марио Фернандеса
-
Пирло порассуждал о своей работе в "Ювентусе"
-
"Сан-Паулу" усилится экс-полузащитником "Зенита"
-
Яя Туре близок к вхождению в тренерский штаб клуба РПЛ
-
Навас признан лучшим вратарём сезона в Лиге 1
-
Пищек анонсировал последний матч в своей карьере
-
Агент Фонсеки отреагировал на слухи об интересе "Спартака"
-
15-17 футболистов могут летом уйти из "Барселоны"
-
Слуцкий рассказал о вопиющем случае с судьей Мешковым
-
1
Onze Mondial признал Бензема лучшим игроком сезона 2020/21
-
1
Сульшер общался с Роналду о возвращении в "Манчестер Юнайтед"
-
Два клуба французской Лиги 1 находятся на грани банкротства
-
Новый виток революции в "Реале". Королевский клуб определил список трансферов и повесил ценники на собственных игроков
-
Стало известно, какого тренера Зарема хотела видеть в "Спартаке"
-
Куман: "В августе "Барселона" согласилась бы на такой сезон"
-
Жена Малиновского раскритиковала тренера "Аталанты" Гасперини
-
1
"Уфа" бесплатно подписала защитника "Волгаря"
-
Мане не нужен дортмундской "Боруссии"
-
"Парма" выбирает между Индзаги и Каннаваро
-
1
Возвращение Бензема привело к росту продаж футболок сборной Франции на 2400%
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14