15-17 футболистов могут летом уйти из "Барселоны"

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта затеял глобальную революцию в команде, сообщает журналист Гильем Балаге.

По его информации, летом "сине-гранатовые" могут расстаться с 15-17 игроками. В их числе ранее неприкасаемые Жерар Пике, Жорди Альба, Серхио Бускетс, Ансу Фати и Марк-Андре тер Штеген.

Особенно руководитель каталонского клуба недоволен положением Пике, который, несмотря на спад в игре, имеет одну из самых больших зарплат и огромное влияние в раздевалке.

Лапорта уверен, что уход 34-летнего испанца пойдёт на пользу "Барсе", а в составе его безболезненно заменит Эрик Гарсия.

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