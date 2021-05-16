15 футболистов "Ривер Плейт" заразились коронавирусом перед важным матчем
Фото: твиттер "Ривер Плейта"/Автор неизвестен
15 футболистов "Ривер Плейт" заразились коронавирусом перед матчем 1/4 Кубка Аргентины с "Бока Хуниорс", сообщает пресс-служба команды.
Вчера, 15 мая, футболисты клуба сдали тесты на Covid-19, по итогам которых было выявлено 15 положительных тестов. Все игроки, которые сдали положительный тест отправлены на карантин. Среди зараженных футболистов оказались Франко Армани, Энрике Болонья, Херман Люкс, Франко Петроли, Пауло Диас, Роберт Рохас, Агустин Палавесино, де ла Крус, Сукулини и Томас Кастро Понсе, Борре, Сантьяго Симон, Бенхамин Роллхейзер, Матиас Суарес и Федерико Джиротти.
Напомним, что матч "Ривер Плейт" - "Бока Хуниорс" состоится сегодня, 16 мая.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бока Хуниорс
|23
|48
|2
|Ривер Плейт
|23
|47
|3
|Велес Сарсфилд
|23
|39
|4
|Расинг Клуб
|23
|39
|5
|Аргентинос Хуниорс
|23
|39
|6
|Дефенса и Хустисия
|23
|36
|7
|Ланус
|23
|36
|8
|Сан Лоренцо
|23
|36
|9
|Росарио Сентраль
|23
|36
|10
|Ньюэллз Олд Бойз
|23
|35
|11
|Арсенал
|23
|34
|12
|Тальерес де Кордоба
|23
|34
|13
|Эстудиантес
|23
|30
|14
|Индепендьенте
|23
|29
|15
|Атлетико Тукуман
|23
|29
|16
|Унион Санта-Фе
|23
|27
|17
|Банфилд
|23
|26
|18
|К Кордоба Сантьяго
|23
|26
|19
|Химнасия Ла-Плата
|23
|23
|20
|Патронато Парана
|23
|23
|21
|Уракан
|23
|22
|22
|Альдосиви
|23
|22
|23
|Колон
|23
|18
|24
|Годой Крус
|23
|18