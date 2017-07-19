15 худших трансферов "Барселоны" в истории
Прошлогодняя предсезонная трансферная кампания каталонской "Барселоны", когда клубом были приобретены Андре Гомеш, Пако Алькасер и Алейш Видаль, оказалась одной из самых неудачных для "сине-гранатовых" за все время. Однако называть эти приобретения неудачными пока не стоит, ведь у футболистов еще есть шанс проявить себя и стать важным элементом в построениях команды.
Здесь же будут упомянуты трансферы "Барсы", которые стали худшими для нее за время существования клуба.
МАРК ОВЕРМАРС
Позиция на поле: вингер
Пришел из (стоимость): "Арсенал" (Лондон, Англия) в 2000 году (40 миллионов евро)
Ушел в (стоимость): сделал перерыв в карьере в 2004 году (бесплатно)
Статистика выступлений за "Барселону": 133 матчей, 17 забитых мячей, 2 результативные передачи
ТОМАС ВЕРМАЛЕН
Позиция на поле: центральный защитник
Пришел из (стоимость): "Арсенал" (Лондон, Англия) в 2014 году (19 миллионов евро)
Ушел в (стоимость): до сих пор в клубе, регулярно сдается в аренду
Статистика выступлений за "Барселону": 21 матч, 1 забитый мяч
ИБРАГИМ АФЕЛЛАЙ
Позиция на поле: левый полузащитник
Пришел из (стоимость): ПСВ (Эйндховен, Нидерланды) в 2011 году (3 миллиона евро)
Ушел в (стоимость): "Сток Сити" (Англия) в 2015 году (бесплатно)
Статистика выступлений за "Барселону": 35 матчей, 2 забитых мяча, 1 результативная передача
ДЖЕОВАННИ
Позиция на поле: плеймейкер
Пришел из (стоимость): "Крузейро" (Белу-Оризонти, Бразилия) в 2002 году (21 миллион евро)
Ушел в (стоимость): "Бенфика" (Лиссабон, Португалия) в 2003 году (15 миллионов евро)
Статистика выступлений за "Барселону": 51 матч, 2 забитых мяча
РОБЕРТО БОНАНО
Позиция на поле: вратарь
Пришел из (стоимость): "Ривер Плейт" (Буэнос-Айрес, Аргентина) в 2001 году (1,2 миллиона евро)
Ушел в (стоимость): "Мурсия" (Испания) в 2004 году (бесплатно)
Статистика выступлений за "Барселону": 74 матча, 77 пропущенных мячей
ЭММАНЮЭЛЬ ПЕТИ
Позиция на поле: опорный полузащитник
Пришел из (стоимость): "Арсенал" (Лондон, Англия) в 2000 году (15 миллионов евро)
Ушел в (стоимость): "Челси" (Лондон, Англия) в 2001 году (11,5 миллионов евро)
Статистика выступлений за "Барселону": 33 матча, 1 забитый мяч
ФРАНЧЕСКО КОКО
Позиция на поле: левый защитник
Пришел из (стоимость): "Милан" (Италия) в 2001 году (1 миллион евро, аренда)
Ушел в (стоимость): "Милан" (Италия) в 2002 году (бесплатно, конец аренды)
Статистика выступлений за "Барселону": 33 матча
ГАИСКА МЕНДЬЕТА
Позиция на поле: правый полузащитник
Пришел из (стоимость): "Лацио" (Рим, Италия) в 2002 году (1,5 миллиона евро, аренда)
Ушел в (стоимость): "Лацио" (Рим, Италия) в 2003 году (бесплатно, конец аренды)
Статистика выступлений за "Барселону": 48 матчей, 6 забитых мячей, 1 результативная передача
АЛЕКС СОНГ
Позиция на поле: опорный полузащитник
Пришел из (стоимость): "Арсенал" (Лондон, Англия) в 2012 году (19 миллионов евро)
Ушел в (стоимость): "Рубин" (Казань, Россия) в 2016 году (бесплатно)
Статистика выступлений за "Барселону": 65 матчей, 1 забитый мяч, 2 результативные передачи
РИКАРДУ КУАРЕЖМА
Позиция на поле: вингер
Пришел из (стоимость): "Спортинг" (Лиссабон, Португалия) в 2003 году (6,35 миллионов евро)
Ушел в (стоимость): "Порту" (Португалия) в 2004 году (6 миллионов евро)
Статистика выступлений за "Барселону": 26 матчей, 1 забитый мяч, 1 результативная передача
РЮШТЮ РЕЧБЕР
Позиция на поле: вратарь
Пришел из (стоимость): "Фенербахче" (Стамбул, Турция) в 2003 году (бесплатно)
Ушел в (стоимость): "Фенербахче" (Стамбул, Турция) в 2006 году (бесплатно)
Статистика выступлений за "Барселону": 7 матчей, 6 пропущенных мячей
МАКСИ ЛОПЕС
Позиция на поле: форвард
Пришел из (стоимость): "Ривер Плейт" (Буэнос-Айрес, Аргентина) в 2005 году (6,5 миллионов евро)
Ушел в (стоимость): "Москва" (Россия) в 2007 году (2 миллиона евро)
Статистика выступлений за "Барселону": 19 матчей, 1 забитый мяч, 3 результативные передачи
АЛЕКСАНДР ГЛЕБ
Позиция на поле: плеймейкер
Пришел из (стоимость): "Арсенал" (Лондон, Англия) в 2008 году (17 миллионов евро)
Ушел в (стоимость): "Крылья Советов" (Самара, Россия) в 2012 году (бесплатно)
Статистика выступлений за "Барселону": 36 матчей, 3 результативные передачи
МАРТИН КАСЕРЕС
Позиция на поле: центральный защитник
Пришел из (стоимость): "Вильярреал" (Испания) в 2008 году (16,5 миллионов евро)
Ушел в (стоимость): "Севилья" (Испания) в 2011 году (3 миллиона евро)
Статистика выступлений за "Барселону": 23 матча
ДМИТРИЙ ЧИГРИНСКИЙ
Позиция на поле: центральный защитник
Пришел из (стоимость): "Шахтер" (Донецк, Украина) в 2009 году (25 миллионов евро)
Ушел в (стоимость): "Шахтер" (Донецк, Украина) в 2010 году (15 миллионов евро)
Статистика выступлений за "Барселону": 14 матчей
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|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|38
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|2
|Барселона
|38
|90
|3
|Атлетико Мадрид
|38
|78
|4
|Севилья
|38
|72
|5
|Вильярреал
|38
|67
|6
|Реал Сосьедад
|38
|64
|7
|Атлетик Бильбао
|38
|63
|8
|Эспаньол
|38
|56
|9
|Алавес
|38
|55
|10
|Эйбар
|38
|54
|11
|Малага
|38
|46
|12
|Валенсия
|38
|46
|13
|Сельта Виго
|38
|45
|14
|Лас Пальмас
|38
|39
|15
|Бетис
|38
|39
|16
|Депортиво Ла-Корунья
|38
|36
|17
|Леганес
|38
|35
|18
|Спортинг Хихон
|38
|31
|19
|Осасуна
|38
|22
|20
|Гранада
|38
|20