15 худших трансферов "Барселоны" в истории

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15 худших трансферов "Барселоны" в историиПрошлогодняя предсезонная трансферная кампания каталонской "Барселоны", когда клубом были приобретены Андре Гомеш, Пако Алькасер и Алейш Видаль, оказалась одной из самых неудачных для "сине-гранатовых" за все время. Однако называть эти приобретения неудачными пока не стоит, ведь у футболистов еще есть шанс проявить себя и стать важным элементом в построениях команды.

Здесь же будут упомянуты трансферы "Барсы", которые стали худшими для нее за время существования клуба.

МАРК ОВЕРМАРС

Позиция на поле: вингер

Пришел из (стоимость): "Арсенал" (Лондон, Англия) в 2000 году (40 миллионов евро)

Ушел в (стоимость): сделал перерыв в карьере в 2004 году (бесплатно)

Статистика выступлений за "Барселону": 133 матчей, 17 забитых мячей, 2 результативные передачи

ТОМАС ВЕРМАЛЕН

Позиция на поле: центральный защитник

Пришел из (стоимость): "Арсенал" (Лондон, Англия) в 2014 году (19 миллионов евро)

Ушел в (стоимость): до сих пор в клубе, регулярно сдается в аренду

Статистика выступлений за "Барселону": 21 матч, 1 забитый мяч

ИБРАГИМ АФЕЛЛАЙ

Позиция на поле: левый полузащитник

Пришел из (стоимость): ПСВ (Эйндховен, Нидерланды) в 2011 году (3 миллиона евро)

Ушел в (стоимость): "Сток Сити" (Англия) в 2015 году (бесплатно)

Статистика выступлений за "Барселону": 35 матчей, 2 забитых мяча, 1 результативная передача

ДЖЕОВАННИ

Позиция на поле: плеймейкер

Пришел из (стоимость): "Крузейро" (Белу-Оризонти, Бразилия) в 2002 году (21 миллион евро)

Ушел в (стоимость): "Бенфика" (Лиссабон, Португалия) в 2003 году (15 миллионов евро)

Статистика выступлений за "Барселону": 51 матч, 2 забитых мяча

РОБЕРТО БОНАНО

Позиция на поле: вратарь

Пришел из (стоимость): "Ривер Плейт" (Буэнос-Айрес, Аргентина) в 2001 году (1,2 миллиона евро)

Ушел в (стоимость): "Мурсия" (Испания) в 2004 году (бесплатно)

Статистика выступлений за "Барселону": 74 матча, 77 пропущенных мячей

ЭММАНЮЭЛЬ ПЕТИ

Позиция на поле: опорный полузащитник

Пришел из (стоимость): "Арсенал" (Лондон, Англия) в 2000 году (15 миллионов евро)

Ушел в (стоимость): "Челси" (Лондон, Англия) в 2001 году (11,5 миллионов евро)

Статистика выступлений за "Барселону": 33 матча, 1 забитый мяч

ФРАНЧЕСКО КОКО

Позиция на поле: левый защитник

Пришел из (стоимость): "Милан" (Италия) в 2001 году (1 миллион евро, аренда)

Ушел в (стоимость): "Милан" (Италия) в 2002 году (бесплатно, конец аренды)

Статистика выступлений за "Барселону": 33 матча

ГАИСКА МЕНДЬЕТА

Позиция на поле: правый полузащитник

Пришел из (стоимость): "Лацио" (Рим, Италия) в 2002 году (1,5 миллиона евро, аренда)

Ушел в (стоимость): "Лацио" (Рим, Италия) в 2003 году (бесплатно, конец аренды)

Статистика выступлений за "Барселону": 48 матчей, 6 забитых мячей, 1 результативная передача

АЛЕКС СОНГ

Позиция на поле: опорный полузащитник

Пришел из (стоимость): "Арсенал" (Лондон, Англия) в 2012 году (19 миллионов евро)

Ушел в (стоимость): "Рубин" (Казань, Россия) в 2016 году (бесплатно)

Статистика выступлений за "Барселону": 65 матчей, 1 забитый мяч, 2 результативные передачи

РИКАРДУ КУАРЕЖМА

Позиция на поле: вингер

Пришел из (стоимость): "Спортинг" (Лиссабон, Португалия) в 2003 году (6,35 миллионов евро)

Ушел в (стоимость): "Порту" (Португалия) в 2004 году (6 миллионов евро)

Статистика выступлений за "Барселону": 26 матчей, 1 забитый мяч, 1 результативная передача

РЮШТЮ РЕЧБЕР

Позиция на поле: вратарь

Пришел из (стоимость): "Фенербахче" (Стамбул, Турция) в 2003 году (бесплатно)

Ушел в (стоимость): "Фенербахче" (Стамбул, Турция) в 2006 году (бесплатно)

Статистика выступлений за "Барселону": 7 матчей, 6 пропущенных мячей

МАКСИ ЛОПЕС

Позиция на поле: форвард

Пришел из (стоимость): "Ривер Плейт" (Буэнос-Айрес, Аргентина) в 2005 году (6,5 миллионов евро)

Ушел в (стоимость): "Москва" (Россия) в 2007 году (2 миллиона евро)

Статистика выступлений за "Барселону": 19 матчей, 1 забитый мяч, 3 результативные передачи

АЛЕКСАНДР ГЛЕБ

Позиция на поле: плеймейкер

Пришел из (стоимость): "Арсенал" (Лондон, Англия) в 2008 году (17 миллионов евро)

Ушел в (стоимость): "Крылья Советов" (Самара, Россия) в 2012 году (бесплатно)

Статистика выступлений за "Барселону": 36 матчей, 3 результативные передачи

МАРТИН КАСЕРЕС

Позиция на поле: центральный защитник

Пришел из (стоимость): "Вильярреал" (Испания) в 2008 году (16,5 миллионов евро)

Ушел в (стоимость): "Севилья" (Испания) в 2011 году (3 миллиона евро)

Статистика выступлений за "Барселону": 23 матча

ДМИТРИЙ ЧИГРИНСКИЙ

Позиция на поле: центральный защитник

Пришел из (стоимость): "Шахтер" (Донецк, Украина) в 2009 году (25 миллионов евро)

Ушел в (стоимость): "Шахтер" (Донецк, Украина) в 2010 году (15 миллионов евро)

Статистика выступлений за "Барселону": 14 матчей

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комментарии
Джонни

Овермарс????????????????

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эрик

а где матье и андре гомеш

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СРЕАЛ

Барса смотрю не учится , у беспонтового клуба типо Арсенал покупать что-либо себе дороже , единственный из последних кто переходил в Барсу оттуда был Фабрегас .

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Димон

ещё Кейррисон - шикарный трансфер

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Messi

Арсен с Арсеналом частенько сплавляли баласт в Барсу, так сказать наЁбывали.

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Strateg

Овермарс? да ну, бред. а вот где тюрам. альбертини, дзамбротта, андерсон, матье, гомеш?)))

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