15 игроков "Арсенала" забивали в этом сезоне в Лиге Европы - лучший результат среди всех клубов

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы "Арсенал" играет с "Миланом" (2:1, второй тайм).

Мячи у лондонского клуба забивали Дэнни Уэлбек и Гранит Джака.

После этого количество игроков "Арсенала", которые отметились хотя бы одним голом в Лиге Европы этого сезона возросло до 15. Это лучший результат среди всех клубов.

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