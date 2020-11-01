Клубы итальянской Серии А имеют серьезные финансовые проблемы из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает Calciomercato, 15 из 20 клубов Серии А не в состоянии платить зарплаты своим футболистам. Многие клубы имеют задолженности по зарплате за июнь.

В настоящее время действует отсрочка до 16 ноября, но, скорее всего, отсрочка будет перенесена на декабрь.

Отмечается, что правительство Италии может отменить налоги для клубов, чтобы они выплачивали зарплаты футболистам, не включая налоги.

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