15 клубов хотят бесплатно подписать вратаря "Аякса" Онану
Голкипер "Аякса" Андре Онана рассказал об интересе к себе со стороны других клубов.
"У меня были переговоры с "Лионом", которые, к сожалению, не увенчались успехом. Также было общение с "Ниццей". Есть 15 клубов, которые хотят заполучить меня бесплатно летом 2022 года. Слухи о том, что я уже договорился с кем-то, не соответствуют действительности", - приводит слова Онаны De Telegraaf.
Ранее сообщалось, что 25-летний камерунец уже согласовал с "Интером" четырёхлетний контракт.
Напомним, что с февраля Онана отбывает дисквалификацию за употребление допинга, которая завершится в ноябре.
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