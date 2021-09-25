15 клубов хотят бесплатно подписать вратаря "Аякса" Онану

Фото инстаграм Андре Онаны

Голкипер "Аякса" Андре Онана рассказал об интересе к себе со стороны других клубов.

"У меня были переговоры с "Лионом", которые, к сожалению, не увенчались успехом. Также было общение с "Ниццей". Есть 15 клубов, которые хотят заполучить меня бесплатно летом 2022 года. Слухи о том, что я уже договорился с кем-то, не соответствуют действительности", - приводит слова Онаны De Telegraaf.

Ранее сообщалось, что 25-летний камерунец уже согласовал с "Интером" четырёхлетний контракт.

Напомним, что с февраля Онана отбывает дисквалификацию за употребление допинга, которая завершится в ноябре.

Не пропустите: Тен Хаг ответил на вопрос о возможном назначении в "Барселону". | http://soccernews.ru