15 клубов хотят подписать форварда ЦСКА

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15 клубов хотят подписать форварда ЦСКА

Нападающий ЦСКА Ахмед Муса имеет пятнадцать предложений о продолжении карьеры, сообщает Goal.com со ссылкой на турецкую прессу.

Среди клубов, претендующих на 25-летнего нигерийца, числятся "Ньюкасл", "Борнмут", "Уотфорд", "Фенербахче", "Галатасарай" и "Бешикташ". Названия других команд, заинтересованных в услугах форварда, не указаны.

Напомним, что Муса выступает за ЦСКА на правах аренды, а права на него принадлежат "Лестеру".

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