15 лет назад "Барселона" подписала Роналдиньо

Ровно 15 лет назад каталонская "Барселона" договорилась с ПСЖ по трансферу бразильского полузащитника Роналдиньо.

Трансфер игрока, который влюбил в себя своей артистичностью весь футбольный мир обошелся "сине-гранатовым" в 25 миллионов евро. За пять лет, проведенных на "Камп Ноу" хавбек выиграл два "Золотых мяча", два чемпионата Испании, два Суперкубка страны и Лигу Чемпионов. Всего в составе "Барсы" он сыграл 207 матчей и забил 94 мяча.

Напомним, Погба находится на четвертом месте среди трансферных приоритетов "Барселоны". | soccernews.ru