15 лет назад Ибрагимович забил один из самых красивых голов в истории футбола

22 августа 2004 года шведский нападающий "Аякса" Златан Ибрагимович забил потрясающий по красоте гол в матче чемпионата Нидерландов против "Бреды" (6:2).

Форвард получил пас перед штрафной и обыграв половину команду соперников, послал мяч в сетку. В этом встрече швед забил два мяча, а также отдал результативную передачу.

Ибрагимович выступал за "Аякс" с 2001 по 2004 годы, провел за клуб 110 матчей, забил 48 мячей и отдал 15 голевых передач. После этого он играл за "Ювентус", "Интер", "Барселону", "Милан", ПСЖ и "Манчестер Юнайтед". В данный момент форвард выступает за "Лос-Анджелес Гэлакси".

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