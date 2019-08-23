15 лет назад Ибрагимович забил один из самых красивых голов в истории футбола
22 августа 2004 года шведский нападающий "Аякса" Златан Ибрагимович забил потрясающий по красоте гол в матче чемпионата Нидерландов против "Бреды" (6:2).
Форвард получил пас перед штрафной и обыграв половину команду соперников, послал мяч в сетку. В этом встрече швед забил два мяча, а также отдал результативную передачу.
Ибрагимович выступал за "Аякс" с 2001 по 2004 годы, провел за клуб 110 матчей, забил 48 мячей и отдал 15 голевых передач. После этого он играл за "Ювентус", "Интер", "Барселону", "Милан", ПСЖ и "Манчестер Юнайтед". В данный момент форвард выступает за "Лос-Анджелес Гэлакси".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23