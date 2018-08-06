15 лет назад "Манчестер Юнайтед" достиг соглашения со "Спортингом" по трансферу Роналду

15 лет назад "Манчестер Юнайтед" достиг соглашения с лиссабонским "Спортингом" по трансферу вингера португальского клуба Криштиану Роналду.

Покупка 18-летнего игрока обошлась "красным дьяволам" в 19 миллионов евро. Всего на "Олд Траффорд" португалец провел шесть лет. За это время он забил 118 мячей и сделал 68 результативных передач в 292 матчах за клуб. Вместе с манкунианцами он трижды становился чемпионом Англии, выигрывал Лигу Чемпионов, кубок Англии, дважды Кубок лиги, клубный чемпионат мира и два раза Суперкубок Англии. Также в составе "МЮ" он получил свой первый "Золотой мяч".

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