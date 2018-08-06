15 лет назад "Манчестер Юнайтед" достиг соглашения со "Спортингом" по трансферу Роналду

Теги манчестер юнайтедкриштиану роналдуспортинг лиссабон

15 лет назад "Манчестер Юнайтед" достиг соглашения со "Спортингом" по трансферу Роналду15 лет назад "Манчестер Юнайтед" достиг соглашения с лиссабонским "Спортингом" по трансферу вингера португальского клуба Криштиану Роналду.

Покупка 18-летнего игрока обошлась "красным дьяволам" в 19 миллионов евро. Всего на "Олд Траффорд" португалец провел шесть лет. За это время он забил 118 мячей и сделал 68 результативных передач в 292 матчах за клуб. Вместе с манкунианцами он трижды становился чемпионом Англии, выигрывал Лигу Чемпионов, кубок Англии, дважды Кубок лиги, клубный чемпионат мира и два раза Суперкубок Англии. Также в составе "МЮ" он получил свой первый "Золотой мяч".

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