15-летний футболист побил рекорд Неймара 12-летней давности

В пятницу игрок "Освальдо" Пабло Хуан вышел на поле в матче юниорского Кубка Сан-Паулу в возрасте 15 лет, 3 месяцев и 24 дней.

Как сообщает Globo Esporte, это новый рекорд турнира. Бразилец стал самым молодым футболистом в истории вышеуказанного соревнования.

Хуан превзошёл достижение Неймара, который, будучи игроком "Сантоса", выступал в юниорском Кубке Сан-Паулу, когда ему было 15 лет и 11 месяцев.

Не пропустите: Неймар готов остаться в ПСЖ, но при одном условии. | http://soccernews.ru