15-летний футболист "Реймса" умер от остановки сердца

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15-летний футболист "Реймса" умер от остановки сердца

Экс-игрок юношеской команды "Реймса" Мохамед Саван умер вчера, 13 февраля. Об этом сообщает сайт клуба.

Инцидент случился, когда 15-летний футболист играл со своими друзьями. У Савана случился сердечный приступ. Он скончался от остановки сердца.  

"Клуб в шоке от случившегося. Наши мысли сейчас с семьёй Савана", - написал клуб на официальном сайте.

Футболист играл за команды "Реймса" U14 и U15.

"Реймс" занимает 10 место турнирной таблицы Лиги 1, набрав 35 баллов.

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