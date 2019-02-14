15-летний футболист "Реймса" умер от остановки сердца
Экс-игрок юношеской команды "Реймса" Мохамед Саван умер вчера, 13 февраля. Об этом сообщает сайт клуба.
Инцидент случился, когда 15-летний футболист играл со своими друзьями. У Савана случился сердечный приступ. Он скончался от остановки сердца.
"Клуб в шоке от случившегося. Наши мысли сейчас с семьёй Савана", - написал клуб на официальном сайте.
Футболист играл за команды "Реймса" U14 и U15.
"Реймс" занимает 10 место турнирной таблицы Лиги 1, набрав 35 баллов.
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|22
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|Лилль
|24
|49
|3
|Лион
|24
|43
|4
|Сент-Этьен
|24
|40
|5
|Монпелье
|23
|37
|6
|Марсель
|24
|37
|7
|Ницца
|24
|37
|8
|Ренн
|24
|36
|9
|Страсбур
|24
|35
|10
|Реймс
|24
|35
|11
|Ним
|24
|33
|12
|Анжер
|24
|30
|13
|Бордо
|23
|28
|14
|Нант
|24
|27
|15
|Тулуза
|24
|27
|16
|Амьен
|24
|21
|17
|Дижон
|23
|20
|18
|Монако
|24
|19
|19
|ФК Кан
|24
|18
|20
|Генгам
|23
|14