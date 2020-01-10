15-летний нападающий "Чертаново" Пиняев отправился на стажировку в "МЮ"

Директор школы "Чертаново" Николай Ларин рассказал, что 15-летний нападающий команды Сергей Пиняев отправился на стажировку в "Манчестер Юнайтед".

"Сережа час назад вылетел в Манчестер. Его ждут две недели тренировок. Будет много разных тестов.

Там все идет по плану, поэтому ждать ничего серьезного не придется. Мы с «Манчестером» на связи, а они хотят, чтобы Пиняев приезжал каждый год", - сказал директор.

Для 15-летнего Пиняева это будет третья стажировка в "МЮ" - ранее он ездил в английский клуб весной 2018 и зимой 2019 года.

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