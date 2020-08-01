15-летний Пиняев, проходивший стажировку в "Манчестер Юнайтед", дебютировал во взрослом футболе

Дебют одного из главных талантов российского футбола Сергея Пиняева во взрослом футболе наконец состоялся.

15-летний футболист известен тем, что его неоднократно приглашали на стажировку в "Манчестер Юнайтед".

Нападающий "Чертаново" вышел на замену в матче 1-го тура ФНЛ против "Спартака-2".

Менее минуты потребовалось Пиняеву, чтобы помочь своей команде сравнять счёт - он блестяще прошёл по флангу и сделал голевой пас на партнёра.

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