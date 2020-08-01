15-летний Пиняев установил рекорд ФНЛ
Юный нападающий "Чертаново" Сергей Пиняев переписал историю российского футбола.
Форвард вышел на поле в матче ФНЛ против "Спартака-2" в возрасте 15 лет, 8 месяцев и 30 дней, став самым молодым дебютантом в истории турнира.
Пиняев превзошёл достижение защитника "Спартака" Павла Маслова, который дебютировал в ФНЛ в составе "Тюмени", когда ему было 15 лет, 11 месяцев и 2 дня.
Воспитанник "Чертаново" известен тем, что его неоднократно приглашали на стажировку в "Манчестер Юнайтед".
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