15-летний Пиняев забил первый гол в профессиональном футболе

Теги чертановосергей пиняев

15-летний Пиняев забил первый гол в профессиональном футболе

Нападающий "Чертаново" Сергей Пиняев забил свой первый гол во взрослом футболе. 

Форвард отличился в матче 3-го тура Футбольной национальной лиги с "Иртышом".

15-летний Пиняев является воспитанником "Чертаново". В нынешнем сезоне он провел три матча, забил один гол и отдал две результативные передачи.

Стоит отметить, что футболист несколько раз проходил стажировку в "Манчестер Юнайтед".

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