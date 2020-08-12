15-летний Пиняев забил первый гол в профессиональном футболе

Нападающий "Чертаново" Сергей Пиняев забил свой первый гол во взрослом футболе.

Форвард отличился в матче 3-го тура Футбольной национальной лиги с "Иртышом".

15-летний Пиняев является воспитанником "Чертаново". В нынешнем сезоне он провел три матча, забил один гол и отдал две результативные передачи.

Стоит отметить, что футболист несколько раз проходил стажировку в "Манчестер Юнайтед".

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