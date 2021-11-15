15-летний румын побил рекорд Мартина Эдегора

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Полузащитник "Фарула" Энес Сали установил рекорд по итогам матча квалификации ЧМ-2022 между Лихтенштейном и Румынией (0:2).

Он стал самым молодым футболистом, сыгравшим за европейскую сборную в официальной встрече - 15 лет и 264 дня, сообщает Goal.

Сали превзошёл достижение норвежца Мартина Эдегора, чей дебют за национальную команду состоялся в возрасте 15 лет и 300 дней.

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