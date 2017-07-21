15 лучших трансферов "Барселоны" в истории
После публикации материала о 15-ти худших трансферах в истории каталонской "Барселоны" представим и 15 лучших приобретений "сине-гранатовых" за время существования клуба.
ДАНИ АЛВЕС (Бразилия)
Позиция на поле: правый защитник
Пришел из (стоимость): "Севилья" (Испания) в 2008 году (35,5 миллионов евро)
Ушел в (стоимость): "Ювентус" (Турин, Италия) в 2016 году (бесплатно)
Статистика выступлений за "Барселону": 391 матч, 21 забитый мяч, 102 результативные передачи
ЙОХАН КРУИФФ (Нидерланды)
Позиция на поле: плеймейкер
Пришел из (стоимость): "Аякс" (Амстердам, Нидерланды) в 1973 году (2 миллиона евро)
Ушел в (стоимость): "Лос-Анджелес Ацтекс" (США) в 1978 году (?)
Статистика выступлений за "Барселону": 143 матча, 48 забитых мячей, ? результативных передач
САМЮЭЛЬ ЭТО'О (Камерун)
Позиция на поле: форвард
Пришел из (стоимость): "Мальорка" (Испания) в 2004 году (27 миллионов евро)
Ушел в (стоимость): "Интер" (Милан, Италия) в 2009 году (20 миллионов евро)
Статистика выступлений за "Барселону": 198 матчей, 129 забитых мячей, 36 результативных передач
ЛУИШ ФИГУ (Португалия)
Позиция на поле: вингер
Пришел из (стоимость): "Спортинг" (Лиссабон, Португалия) в 1995 году (2,5 миллиона евро)
Ушел в (стоимость): "Реал" (Мадрид, Испания) в 2000 году (60 миллионов евро)
Статистика выступлений за "Барселону": 187 матчей, 38 забитых мячей, 3 результативные передачи
РОНАЛЬД КУМАН (Нидерланды)
Позиция на поле: центральный защитник
Пришел из (стоимость): ПСВ (Эйндховен, Нидерланды) в 1989 году (5,67 миллионов евро)
Ушел в (стоимость): "Фейеноорд" (Роттердам, Нидерланды) в 1995 году (2 миллиона евро)
Статистика выступлений за "Барселону": 224 матча, 77 забитых мячей, 1 результативная передача
ЛАСЛО КУБАЛА (Венгрия)
Позиция на поле: форвард
Пришел из (стоимость): "Про Патриа" (Бусто-Арсицио, Италия) в 1951 году (?)
Ушел в (стоимость): объявил о завершении карьеры в 1961 году
Статистика выступлений за "Барселону": 186 матчей, 131 забитый мяч, ? результативных передач
ЛУИС ЭНРИКЕ (Испания)
Позиция на поле: правый полузащитник
Пришел из (стоимость): "Реал" (Мадрид, Испания) в 1996 году (бесплатно)
Ушел в (стоимость): завершил карьеру в 2004 году
Статистика выступлений за "Барселону": 265 матчей, 100 забитых мячей, 1 результативная передача
МИГЕЛИ (Испания)
Позиция на поле: центральный защитник
Пришел из (стоимость): "Кадис" (Испания) в 1973 году (72 тысячи евро)
Ушел в (стоимость): завершил карьеру в 1988 году
Статистика выступлений за "Барселону": 254 матчей, 9 забитых мячей
НЕЙМАР (Бразилия)
Позиция на поле: вингер
Пришел из (стоимость): "Сантос" (Бразилия) в 2013 году (88,2 миллионов евро)
Ушел в (стоимость): продолжает выступать за клуб (контракт до лета 2021 года)
Статистика выступлений за "Барселону": 186 матчей, 105 забитых мячей, 80 результативных передач
ЖЕРАР ПИКЕ (Испания)
Позиция на поле: центральный защитник
Пришел из (стоимость): "Манчестер Юнайтед" (Англия) в 2008 году (5 миллионов евро)
Ушел в (стоимость): продолжает выступать за клуб (контракт до лета 2019 года)
Статистика выступлений за "Барселону": 397 матчей, 34 забитых мяча, 8 результативных передач
РИВАЛДО (Бразилия)
Позиция на поле: плеймейкер
Пришел из (стоимость): "Депортиво" (Ла-Корунья, Испания) в 1997 году (23,5 миллионов евро)
Ушел в (стоимость): "Милан" (Италия) в 2002 году (бесплатно)
Статистика выступлений за "Барселону": 204 матча, 114 забитых мячей, 6 результативных передач
РОНАЛДИНЬО (Бразилия)
Позиция на поле: плеймейкер
Пришел из (стоимость): ПСЖ (Париж, Франция) в 2003 году (32,25 миллионов евро)
Ушел в (стоимость): "Милан" (Италия) в 2008 году (25 миллионов евро)
Статистика выступлений за "Барселону": 198 матчей, 91 забитый мяч, 52 результативные передачи
ХРИСТО СТОИЧКОВ (Болгария)
Позиция на поле: вингер
Пришел из (стоимость): ЦСКА (София, Болгария) в 1990 году (3 миллиона евро); "Парма" (Италия) в 1996 году (2,4 миллиона евро)
Ушел в (стоимость): "Парма" (Италия) в 1995 году (11 миллионов евро); ЦСКА (София, Болгария) в 1998 году (бесплатно)
Статистика выступлений за "Барселону": 220 матчей, 107 забитых мячей, 1 результативная передача
ЛУИС СУАРЕС (Уругвай)
Позиция на поле: форвард
Пришел из (стоимость): "Ливерпуль" (Англия) в 2014 году (81,72 миллиона евро)
Ушел в (стоимость): продолжает выступать за клуб (контракт до лета 2021 года)
Статистика выступлений за "Барселону": 147 матчей, 121 забитый мяч, 70 результативных передач
ЛУИС СУАРЕС (Испания)
Позиция на поле: плеймейкер
Пришел из (стоимость): "Депортиво" (Ла-Корунья, Испания) в 1954 году (3,3 тысячи евро)
Ушел в (стоимость): "Интер" (Милан, Италия) в 1961 году (?)
Статистика выступлений за "Барселону": 122 матча, 61 забитый мяч, ? результативных передач
Не пропустите: 15 худших трансферов в истории "Барселоны". | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|38
|93
|2
|Барселона
|38
|90
|3
|Атлетико Мадрид
|38
|78
|4
|Севилья
|38
|72
|5
|Вильярреал
|38
|67
|6
|Реал Сосьедад
|38
|64
|7
|Атлетик Бильбао
|38
|63
|8
|Эспаньол
|38
|56
|9
|Алавес
|38
|55
|10
|Эйбар
|38
|54
|11
|Малага
|38
|46
|12
|Валенсия
|38
|46
|13
|Сельта Виго
|38
|45
|14
|Лас Пальмас
|38
|39
|15
|Бетис
|38
|39
|16
|Депортиво Ла-Корунья
|38
|36
|17
|Леганес
|38
|35
|18
|Спортинг Хихон
|38
|31
|19
|Осасуна
|38
|22
|20
|Гранада
|38
|20