15 минут славы. Нападающий, который мог обойти Кейна, но вместо этого оказался в низах США

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15 минут славы. Нападающий, который мог обойти Кейна, но вместо этого оказался в низах США

Кэмерон Ланкастер – не то имя, которое приходит в голову при упоминании «Тоттенхэма». Если уж на то пошло, это имя вряд ли вообще кому-то вспоминается. Ну, разве что болельщикам американского «Нэшвилла», где уроженец Лондона проводит свою карьеру. А ведь в своё время именно о нём распинались британские журналисты. Именно он дебютировал за «шпоры» раньше Харри Кейна. Но вместо того, чтобы закрепиться в основе, он провёл в белой футболке ровно 15… минут.

Ланкастер и Кейн – одного возраста, и они вместе набирались уму-разуму в академии «Тоттенхэма». В 2012 году два нападающих считались главной надеждой тогда ещё заметно менее амбициозного клуба, который не был известен громкими трансферами. Но их карьеры пошли совершенно разным путём. Правда, в том году мало кто мог представить, что именно Ланкастер канет в небытие.

«В то время всё было здорово, но как тренеры стали сменять одного за другим, начался форменный хаос», – вспоминает герой нашего текста.

«Когда я впервые очутился там – мне было 14 или 15, – командой руководил Мартин Йол. А когда я подписал первый профессиональный контракт, всем заведовал уже Реднапп».

«Состав пополняло всё больше легионеров. В моей группе было немало одарённых ребят, многие из которых выступают в АПЛ и по сей день.

«В общем, жаловаться не приходилось. С нами работали хорошие тренеры вроде Тима Шервуда, Криса Рэмзи и Леса Фердинанда. Вообще, для нападающего работать с Фердинандом – это предел мечтаний».
В резервах и молодёжке форма Ланкастера вызывала большие надежды. Ещё тинэйджером он отправился в аренду, но смена обстановки и, главное, стиля игры пришлись ему не по душе. 

«Как мне кажется, в 17-18 лет рановато отправляться в другой коллектив. В моём случае это был «Дагенем энд Редбридж». Сами понимаете, играли они не так, как мы. Я был непривычен, хоть и не буду отрицать тот факт, что те четыре месяца на чужбине меня закалили». 

Тренировка с основой

Вернувшись в «шпоры», Кэмерон Ланкастер окунулся головой во взрослый футбол. Здесь он стал тренироваться с будущими лигочемпионскими победителями вроде Гарета Бэйла и Луки Модрича. Местный паренёк надеялся, что шанс блеснуть в основе не за горами.

«Мне было 18-19 лет, и время от времени нам давали возможность тренироваться со взрослыми ребятами. В том сезоне, когда я впервые вышел на поле, я нередко готовился с ними. С нами был Ледли Кинг, Скотт Паркер, Модрич, Бэйл, Эммануэль Адебайор и Луи Саа. У последнего я научился многому. Он был очень хорош на завершении и просто в движении с мячом».

Чем больше он тренировался, тем ближе казался заветный взрослый дебют. И наконец это случилось: в январе 2012 года Гарри Реднапп сообщил юнцу, что тот заявлен на матч с «Уиганом». Это был приятный, но шок, и форвард до сих пор с трудом вспоминает все обстоятельства того дня. Исторический для англичанина момент случился на 78-й минуте, когда он заменил Адебайора.

«Честно, я ещё и думать не думал, что был так близок. За год до того я дебютировал в Лиги Европы – как и многие другие. Но я всё равно думал, что мне ещё очень далеко до основы».
«Как-то утром была рядовая тренировка, и всё шло, как по маслу. На «Уиган» многих не было, тем более что Роман Павлюченко был одной ногой в другом клубе. Так и получилось, что я получил свой шанс».
«Тот день остаётся для меня размытым пятном. Я помню только, как после тренировки отправился покупать новые бутсы для матча. Я помню, как разогревался, как Реднапп сказал, чтобы я выходил на оставшиеся 15 минут. Он попросил меня тогда просто наслаждаться игрой и трудиться во благо команды».

Начало конца

Этого момента была достаточно, чтобы новый тренер Андре Виллаш-Боаш наградил его новым контрактом. Его штаб был уверен, что Ланкастер обязательно пригодится. Возможно, так и случилось бы, если бы не травма – частый антигерой подобных историй.
«Тим Шервуд и Лес Фердинанд уверенно заявляли, что у меня были все шансы закрепиться в «шпорах», – говорит Ланкастер. – Это было лето, когда появился Виллаш-Боаш, а я начал тренироваться с первой командой в предсезонке. Но пройдёт какая-то неделя, и все мои мечты окажутся под угрозой срыва из-за травмы паха. От неё я отходил год, а затем последовали новые и новые болячки».

«Я не был сильно разочарован тем, что упустил свой шанс – таковы реалии в клубе. Тут настоящая фабрика талантов, и если кто-то вылетает, его место обязательно займёт другой».
В итоге Кэмерон Ланкастер так и не выступал больше за лондонцев. Поняв, что он слишком часто травмируется, и клуб, и игрок согласились, что новый контракт подписывать нет смысла.

Жизнь за пределами «Лэйн».

Покинув «Тоттенхэм», Кэмерон Ланкастер понимал, что так просто вернуться на былой уровень не получится – надо начинать с низов. Так он и оказался в стане непрестижного «Стивениджа» Грэма Уэстли. Здесь он забьёт победный в ворота «Уимблдона», но затем пропадёт из-за неладов с главным тренером. И через какие-то шесть месяцев придётся поковать вещички и привыкать к новым реалиям ещё менее именитого «Сент-Олбанс Сити». Здесь он тоже не задержится надолго. Следующая остановка – США, «Луисвилл Сити».

«Я попал в «Стивенидж», где, надеялся, вернусь в норму. Но я только-только оправился от травмы передней крестообразной связки. Я старался влиться, старался стать своим, но тренер напрочь отказывался довериться мне и предоставить какое-то время на восстановление».

«Затем поступила возможность перебраться куда-то ещё, и когда позвал «Сент-Олбанс», я долго не думал».
«Было несколько вариантов, но я хотел чего-то новенького, смены обстановки. Главная задача: начать работать и пахать, вновь стать рядовым футболистом и выжать из себя максимум. Я любил путешествовать и хотел повидать мир – в моих интересах не было навсегда оставаться в Лондоне».

Всё это привело к тому, что Ланкастер оказался в «Луисвилле», где, как оказалось, он задержится на три года. Это не была престижная команда даже по меркам МЛС («Луисвилл» находился во втором эшелоне), однако Кэмерон стал одним самых ярких новоприбывших игроков – наравне с Джо Коулом.

«Мне тут просто нравится играть. Условия отличные, погода классная, а лига растёт в последние годы».
Провал, фиаско? Такова жизнь футболиста: в один момент ты – главная начинающая звезда, а в другой – балласт. Харри Кейн стал легендой «Тоттенхэма», но Ланкастер тоже не жизнь не жалуется. Сейчас он, поиграв немало за «Луисвилл», перебрался в «Нэшвилл». Безусловно, повышение. Сейчас 26-летний англичанин готовится стать новым кумиром «Фёрст Теннесси Парк». У него на то есть все шансы.

Юрий Сергеев
 
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