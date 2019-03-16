150 матчей Зидана у руля "Реала": опубликована статистика

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150 матчей Зидана у руля "Реала": опубликована статистика

Матч 28-го тура испанской Примеры между "Реалом" и "Сельтой" стал 150-м для Зинедина Зидана на посту главного тренера мадридской команды.

Как сообщает Real Madrid Stats, под руководством французского специалиста "сливочные" одержали 105 побед, 29 раз сыграли вничью и потерпели 16 поражений.

В активе "Реала" при Зидане 395 забитых голов и 159 пропущенных. Также отметим, что 46-летний наставник выиграл с королевским клубом 9 трофеев.

Зидан вернулся на тренерский мостик "Реала" 11 марта. До этого он возглавлял команду с января 2016-го по май 2018 года.

Не пропустите видеообзор матча "Реал" - "Сельта". | http://soccernews.ru

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