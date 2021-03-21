16-летний Эссуго может побить рекорд Роналду

Теги криштиану роналдуспортинг лиссабон

16-летний Эссуго может побить рекорд РоналдуФото: Твиттер @fbwonderkids 
Хавбек "Спортинга" Дариу Эссугу сыграл свой первый матч в профессиональном футболе, выйдя на замену в матче 24-го тура чемпионата Португалии с "Виторией" (1:0). 

Выход на поле в возрасте 16 лет и 6 дней делает полузащитника самым молодым игроком в истории лиссабонского клуба.

Пресс-служба клуба показала архивное фото молодого португальца с Жоау Мариу и снимок с матча "Виторией", когда Дариу заменил бывшего футболиста московского "Локомотива".

Эссугу побил рекорд Сантамарии, который дебютировал за лиссабонский клуб в 16 лет, 11 месяцев и 12 дней.

Юноша может побить и другой рекорд, который принадлежит Криштиану Роналду. Именитый португалец на данный момент является самым молодым автором гола за "Спортинг", забив в 17 лет, 8 месяцев и 2 дня. У Эссугу есть год и восемь месяцев, чтобы превзойти это достижение.

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