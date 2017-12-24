16-летний форвард "Бенфики" может перейти в "Манчестер Юнайтед" за 13-14 миллионов евро
"Манчестер Юнайтед" хочет купить нападающего "Бенфики" Умару Эмбалу, сообщает Sport Witness.
По сведениям издания, английский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. Португальцы готовы продать игрока, но хотят получить за него 13-14 миллионов евро. Также форвард входит в сферу интересов "Барселона" и "РБ Лейпциг".
В этом сезоне 16-летний Эмбалу провел 5 матчей за "Бенфику" в юношеской Лиге Чемпионов и забил 1 гол.
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|Ливерпуль
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|5
|Арсенал Лондон
|18
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|18
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|Хаддерсфилд Таун
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