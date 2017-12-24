16-летний форвард "Бенфики" может перейти в "Манчестер Юнайтед" за 13-14 миллионов евро

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16-летний форвард "Бенфики" может перейти в "Манчестер Юнайтед" за 13-14 миллионов евро

"Манчестер Юнайтед" хочет купить нападающего "Бенфики" Умару Эмбалу, сообщает Sport Witness.

По сведениям издания, английский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. Португальцы готовы продать игрока, но хотят получить за него 13-14 миллионов евро. Также форвард входит в сферу интересов "Барселона" и "РБ Лейпциг".

В этом сезоне 16-летний Эмбалу провел 5 матчей за "Бенфику" в юношеской Лиге Чемпионов и забил 1 гол.

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