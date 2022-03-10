16-летний форвард "Спортинга" установил рекорд ЛЧ

Фото твиттер Родригу Рибейру

Нападающий лиссабонского "Спортинга" Родригу Рибейру переписал историю Лиги Чемпионов, сообщает Goal.

Португалец стал самым молодым игроком в истории плей-офф самого престижного еврокубка.

Рекордный показатель форварда "львов" - 16 лет и 315 дней.

При этом рекордсменом всех стадий ЛЧ остаётся Юссуфа Мукоко из дортмундской "Боруссии" - 16 лет и 18 дней.

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