16-летний форвард "Спортинга" установил рекорд ЛЧ
Нападающий лиссабонского "Спортинга" Родригу Рибейру переписал историю Лиги Чемпионов, сообщает Goal.
Португалец стал самым молодым игроком в истории плей-офф самого престижного еврокубка.
Рекордный показатель форварда "львов" - 16 лет и 315 дней.
При этом рекордсменом всех стадий ЛЧ остаётся Юссуфа Мукоко из дортмундской "Боруссии" - 16 лет и 18 дней.
Не пропустите: Бензема побил рекорд Жиру в Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru
главное
-
Почеттино - о судействе в матче с "Реалом": "Это позор!"
-
Президент ПСЖ пытался ворваться в судейскую комнату после поражения от "Реала"
-
УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов
-
Главные новости дня: 9 марта
-
Феерия "Реала", проход "Манчестер Сити": результаты Лиги чемпионов 9 марта
Лента новостей
-
Судья Маккели отразил в рапорте агрессивное поведение руководства ПСЖ: подробности
-
Анчелотти прокомментировал победу "Реала" над ПСЖ
-
16-летний форвард "Спортинга" установил рекорд ЛЧ
-
Бензема - второй легионер в истории "Реала", вышедший 500 раз в стартовом составе
-
Месси впервые за 15 лет не забил в плей-офф Лиги Чемпионов
-
Мбаппе в 23 года вышел на 3-е место по гостевым голам в плей-офф Лиги Чемпионов
-
Почеттино - о судействе в матче с "Реалом": "Это позор!"
-
Бензема побил рекорд Жиру в Лиге Чемпионов
-
Президент ПСЖ пытался ворваться в судейскую комнату после поражения от "Реала"
-
У Месси нет голевых действий в 9 матчах с "Реалом" подряд
-
УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов
-
Главные новости дня: 9 марта
-
Феерия "Реала", проход "Манчестер Сити": результаты Лиги чемпионов 9 марта
-
1
Определились четыре четвертьфиналиста Лиги чемпионов
-
3
"Реал" выбил ПСЖ из Лиги чемпионов. Бензема сделал хет-трик
-
"Манчестер Сити" вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
-
"Манчестер Сити" и "Реал" - фавориты борьбы за Тилеманса
-
1
Мбаппе стал вторым в списке лучших бомбардиров в истории ПСЖ
-
1
Венгер оценил работу Абрамовича в "Челси"
-
Фернандиньо - 4-й бразилец, сыгравший 100 матчей в Лиге чемпионов
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4