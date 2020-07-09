16 -летний "новый Роналду" из Сербии заинтересовал 15 топ-клубов и может пополнить казну "Партизана" на немыслеммое колличество ноликов: рассказываем о Филиппе Стевановиче

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16 -летний "новый Роналду" из Сербии заинтересовал 15 топ-клубов и может пополнить казну "Партизана" на немыслеммое колличество ноликов: рассказываем о Филиппе Стевановиче

15 лучших клубов Европы рассматривают возможность трансфера 17-летнего вингера, которого сербская пресса сравнивает с самим Криштиану Роналду. МЮ, "Реал", "Барса", "Ливерпуль", "Бавария", "Челси", "Ювентус", "Манчестер Сити", "Милан", "Боруссия" Дортмунд, "Интер", "Лейпциг", "Бенфика", "Атлетико" и "Аталанта", как сообщают СМИ, уже неоднократно контактировали с представителями молодого футболиста. "Полгода назад за него предлагали более 10 млн евро. Сейчас будет сложнее получить столько денег, но все зависит от Филиппа. Ему нужно вернуться на осенний уровень", – рассказывал в апреле главный тренер Партизана Саво Милошевич, анализируя влияние пандемии на трансферный рынок. Функционеры белградского клуба могут выдохнуть с облегчением. Стеванович отличился 4-мя голами в 7-ми турах сербской Суперлиги после карантина. Он – наиболее заметная фигура чемпионата несмотря на совсем юный возраст. Будущий трансфер выглядит вопросом времени. "Нового Роналду", контракт которого рассчитан до 2022-го, попытаются выгодно продать уже этим летом. Задача форварда – продолжать забивать, чтобы клуб выручил как можно больше. "Партизан" живет за счет продажи собственных воспитанников, так что Стеванович – золотая жила для "могильщиков". Специализированный портал Transfermarkt оценивает его в 8 млн евро – это самый дорогой игрок чемпионата Сербии и 17-ый серб в мире!

Стремительный прогресс вундеркинда подтверждается цифрами. Стеванович записал себе в актив 9 мячей и 3 ассиста по итогам кампании 2019/20, хотя перед нынешним сезоном провел лишь четыре поединка на взрослом уровне. Он попал в академию "Партизана" в 2012-м, а через три года стал одним из героев резонансного дерби против "Црвены Звезды" U-13. Юношеская команда "могильщиков" разгромила принципиального соперника со счетом 7:1. Стеванович оформил дубль, продемонстрировав добротный набор "скиллов" – с тех пор за ним начали следить пристальнее. СМИ пишут о невероятном таланте в академии "Партизана". Стеванович перебрался в Белград, когда ему было 14. В течение недели жил в родном Арилье, а на выходных преодолевал 360 миль в обе стороны, чтобы играть за юношей "Партизана". Через 12 месяцев после окончательной смены прописки энергичного парня пригласили на тренировку с основой. Осенью 2018-го, когда ему только исполнилось 16, провел 8 минут в победном поединке с "Радом" (3:0). "Мне трудно описать свои эмоции. Я воспитывался в системе "Партизана", защищать цвета этого клуба – большое счастье. Я не волновался, но жалею, что потерял шанс забить", – прокомментировал Стеванович свой ранний дебют (16 лет, 2 месяца, 14 дней – третий показатель в истории "черно-белых").

1 августа 2019-го наш герой переписал историю еврокубков, забив в ворота валлийского "Коннахс-Куэй Номадс" (квалификация ЛЕ). Филипп – самый молодой автор гола во всех соревнований под эгидой УЕФА, а также второй самый молодой бомбардир сербского гранда (16 лет и 311 дней). Универсальность Стевановича, который без проблем может сыграть на позиции центрального нападающего – основная причина сравнений с Криштиану. Впрочем, сам футболист признается в любви к другому футболисту – легендарному бразильцу Роналдиньо. "Роналду не является моим любимым исполнителем, но я стараюсь работать так же настойчиво. Всем молодым стоит брать с него пример. Моя стихия – дриблинг. Криштиану – отличный, но он не дриблер. Роналдиньо был особенным. Конечно, я бы хотел быть похожим на Месси или Неймара, но Диньо владел магией". В проигранном финале Кубка Сербии против "Войводины" Стеванович заменил Лазара Марковича в середине первого тайма. "Партизан" "горел" 0:2, пока за дело не взялся 17-летний тинейджер. Результативный удар последнего на 81-й начал феерический камбэк. "Могильщики" перевели игру в овертайм аккурат перед финальным свистком (90+6). В конце концов команда легендарного Милошевича уступила в серии пенальти. "Сербский Роналду" свою попытку реализовал, а более опытные партнеры подвели – 2:4. "Черно-белые" проиграли титул, но точно выиграли еще несколько миллионов. Скауты топ-клубов возвращались домой с сатисфакцией. А мы ждем новую звезду на горизонте!

Игорь Малиенко soccernews.ru
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