16-летний Пеллегри близок к переходу в "Ювентус" за 10 миллионов евро

"Ювентус" проявляет интерес к нападающему "Дженоа" Пьетро Пеллегри, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, туринский клуб практически договорился о переходе футболиста. Сумма трансфера составит 10 миллионов евро и она может увеличиться еще на 20 миллионов за счет бонусов.

В этом сезоне 16-летний Пеллегри провел за "Дженоа" 7 матчей и забил 2 гола.

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