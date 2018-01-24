16-летний Пеллегри близок к переходу в "Ювентус" за 10 миллионов евро
"Ювентус" проявляет интерес к нападающему "Дженоа" Пьетро Пеллегри, сообщает Football Italia.
По сведениям издания, туринский клуб практически договорился о переходе футболиста. Сумма трансфера составит 10 миллионов евро и она может увеличиться еще на 20 миллионов за счет бонусов.
В этом сезоне 16-летний Пеллегри провел за "Дженоа" 7 матчей и забил 2 гола.
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|21
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|21
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|Лацио
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|4
|Интер Милан
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|Рома
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|21
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|7
|Милан
|21
|31
|8
|Аталанта
|21
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|9
|Удинезе
|21
|29
|10
|Торино
|21
|29
|11
|Фиорентина
|21
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|Болонья
|21
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|Кьево
|21
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|Дженоа
|21
|21
|16
|Кальяри
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|Кротоне
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|СПАЛ
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|19
|Хеллас Верона
|21
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