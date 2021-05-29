16-летний Пиняев близок к переходу в "Локомотив"

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16-летний Пиняев близок к переходу в "Локомотив"

Фото инстаграм Сергея Пиняева

Московский "Локомотив" лидирует в гонке за 16-летним полузащитником "Чертаново" Сергеем Пиняевым.

По информации комментатора Нобеля Арустамяна, вариант с "железнодорожниками" на сегодняшний день самый реальный для юного футболиста.

Столичный клуб уже далеко продвинулся в переговорах о трансфере одного из главных талантов России.

Не исключено, что после покупки Пиняева "Локомотив" отдаст его в годичную аренду другой команде из РПЛ, но при условии гарантированной игровой практики.

Не пропустите: "Рубин" может подписать Пиняева. | http://soccernews.ru
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