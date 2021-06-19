16-летний Пиняев определился с новым клубом

Фото инстаграм Сергея Пиняева

Стало известно, где продолжит карьеру 16-летний атакующий полузащитник "Чертаново" Сергей Пиняев.

Следующим клубом одного из главных талантов России станут "Крылья Советов". Об этом сообщило агентство футбольного агента Павла Андреева в инстаграме.

В минувшем сезоне Пиняев дебютировал за основу "Чертаново", сыграл 31 матч, забил 2 гола и сделал 5 ассистов, но не помог команде избежать вылета из ФНЛ.

Сообщалось, что юный хавбек может перейти в "Барселону", "Рубин", "Локомотив" или "Химки". Его рыночная стоимость - 800 тысяч евро.

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