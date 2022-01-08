16-летний Ваннер стал рекордсменом "Баварии"

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16-летний Ваннер стал рекордсменом "Баварии"

Фото твиттер "Баварии"

Полузащитник "Баварии" Пауль Ваннер принял участие в проигранном матче 18-го тура чемпионата Германии против менхенгладбахской "Боруссии" (1:2).

Немецкий хавбек вышел на поле в возрасте 16 лет и 15 дней и побил клубный рекорд "ротен".

Ваннер стал самым молодым дебютантом "Баварии" в Бундеслиге, сообщает Opta.

Что касается всей истории лиги, то лидирует по данному показателю форвард дортмундской "Боруссии" Юссуфа Мукоко, дебютировавший в 16 лет и 1 день.

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