16-летний вратарь, перенесший удар молнии, выписан из больницы
Генеральный директор "Знамени Труда" Игорь Майоров рассказал, что вратарь Иван Заборовский, который пострадал от удара молнии, выписан из больницы.
"Его сегодня выписали из больницы, мы еще не виделись, его родители забрали. Во вторник у нас будет награждение, будет чествование его, тренера, который его спас, мальчика отметим и всю команду, которая зимой выиграла Кубок Москвы. С ним мы подпишем профессиональный контракт. Мы с ним общались, чувствует он себя хорошо, проходит процедуры", - цитирует Майорова ТАСС.
Напомним, что инцидент с Майоровым произошел на тренировке. Ему сразу оказал помощь тренер Антон Басов. Также на место происшествия быстро прибыл экипаж скорой помощи.
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|Команда
|М
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|Зенит Санкт-Петербург
|22
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|2
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|22
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|3
|Краснодар
|22
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|4
|Ростов
|23
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|5
|ЦСКА Москва
|22
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|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
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|14
|Рубин
|22
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|23
|22