16-летний вратарь, перенесший удар молнии, выписан из больницы

Теги знамя

16-летний вратарь, перенесший удар молнии, выписан из больницы

Генеральный директор "Знамени Труда" Игорь Майоров рассказал, что вратарь Иван Заборовский, который пострадал от удара молнии, выписан из больницы. 

"Его сегодня выписали из больницы, мы еще не виделись, его родители забрали. Во вторник у нас будет награждение, будет чествование его, тренера, который его спас, мальчика отметим и всю команду, которая зимой выиграла Кубок Москвы. С ним мы подпишем профессиональный контракт. Мы с ним общались, чувствует он себя хорошо, проходит процедуры", - цитирует Майорова ТАСС.

Напомним, что инцидент с Майоровым произошел на тренировке. Ему сразу оказал помощь тренер Антон Басов. Также на место происшествия быстро прибыл экипаж скорой помощи.

Не пропустите: Задержаны лица, сломавшие фигуру Дзюбы в Подмосковье. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Ювентус" может уволить главного тренера в ближайшее время

"Ювентус" может уволить главного тренера в ближайшее время

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов