16-летний вратарь "Ренна" Боне стал рекордсменом Лиги Европы

Вратарь "Ренна" Пепе Боне установил новый рекорд Лиги Европы.

Юный француз дебютировал в еврокубковом турнире в возрасте 16 лет и 254 дней, что позволило ему стать самым молодым голкипером в его истории.

Напомним, что Боне вышел на замену в матче третьего тура группового этапа ЛЕ против "ЧФР Клуж" в связи с удалением основного стража ворота Эдуара Менди.

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