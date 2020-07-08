16-летний вратарь, в которого ударила молния, пришел в себя

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16-летний вратарь, в которого ударила молния, пришел в себя

Генеральный директор "Знамени Труда" Игорь Майоров рассказал, что 16-летний вратарь Иван Заборовский, в которого ударила молния, был выведен из искусственной комы.

"Его состояние уже лучше, он пришел в себя. Вышел из искусственной комы, поздравил тренера с днем рождения. Говоря о прогнозах, то я не медик, их нужно спрашивать", — приводит слова Майорова Sport24.

Напомним, что инцидент с Майоровым произошел на тренировке. Ему сразу оказал помощь тренер Антон Басов. Также на место происшествия быстро прибыл экипаж скорой помощи.

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