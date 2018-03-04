16 марта будет принято решение об использовании видеоповторов на ЧМ-2018

Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал, когда будет принято решение об использовании видеоповторов на Чемпионате Мира 2018 года.

По его словам, этот вопрос будет рассматриваться в пятницу, 16 марта, передаёт BBC.

Напомним, что Международный совет футбольных ассоциаций, утверждающий новые правила игры, официально одобрил использование системы VAR в судействе.

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