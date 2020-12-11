16 родственников Марадоны претендуют на наследство

За активы и деньги легендарного футболиста Диего Марадоны началась нешуточная борьба, пишет The Sun.

По информации источника, на наследство претендуют 16 родственников аргентинца - пятеро законных детей, семеро внебрачных и четыре сестры.

Состояние Марадоны оценивается в 40 миллионов евро. Оно включает в себя наличные деньги, собственность в разных странах и роскошный автопарк.

Победитель ЧМ-1986 завещания не оставил, поэтому делить имущество придётся в суде.

Марадона умер 25 ноября в возрасте 60 лет от острого отёка лёгких, вызванного обострением хронической сердечной недостаточности.

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