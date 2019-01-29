16 страннейших трансферов в истории британского футбола

Бебе («Витория Гимарайнш» в «Манчестер Юнайтед»)

Про Бебе было сказано много неправды. Когда в 2010 он прибыл в «Юнайтед», это было так неожиданно, что и фанаты, и журналисты верили любому слуху, который слышали: что он играл в Чемпионате мира для бездомных (неправда), что семь млн. фунтов ушло крохотной команде («Витория» была в высшей лиге), что сам Тьягу Мануэл Диаш Коррея сравнивал себя с Криштиану Ронаоду (на самом деле он просто называл того своим кумиром и отмечал, что их стили в чём-то похожи).

Чаще всего почему-то любят говорить о том, что Бебе исчез без следа. Никуда он не исчез – сейчас вот он выступает за «Райо Вальекано», а до того играл за «Эйбар», «Кордову», «Бенфику», «Пасуш де Феррейру» (которую спас от вылета 12 голами), и так далее. А за МЮ он даже отметился в ЛЧ.

Как бы то ни было, трансфер страннейший. Такие деньги за футболиста, которого сэр Алекс даже не видел в действии – это, конечно, курьёз.

Жюльен Фобер («Вест Хэм» в «Реал», аренда)

«Его агент заслуживает рыцарского звания», сказал Пол Мерсон. И правда, что ещё сказать? Этот трансфер – один из самых непонятных.

Футбольные агенты говорят о работе своего коллеги с придыханием. Всего француз дважды сыграл за «сливочных». Зато он успел заснуть на лавке запасных и пропустить тренировку по ошибке («он запутался», прокомментировал озадаченный Хуанде Рамос.

Аренду решили не продлять. Может, прислушались к Ди Стефано – лицо аргентинца во время анонса трансфера было очень красноречивым.

Папи Джилободжи («Нант» в «Челси»)

Не секрет, что больше всего на свете Жозе Моуринью боится доверять молодняку из академии. Кто угодно, но только не они! Поэтому после неудачной попытки подписания Джона Стоунза из «Эвертона» ему оставалось только вывесить объявление, зазывающего кого угодно на вакантную позицию пятого защитника «Челси».

И так в клуб пришёл Папи Джилободжи из «Нанта». Сенегалец стоил 4 млн. фунтов, и уже провёл более 200 матчей за французский клуб. Но почти сразу стало понятно, что португалец осознал свою горячку: Джилободжи в заявку на ЛЧ не попал. Спустя всего 10 дней после сделки португалец вообще нёс невесть что: «Нам должно ну очень не повезти, если при живых Джоне Терри, Гарри Кэйхилле, Зуме и Браниславе Ивановиче нам потребуется Джилободжи».

За уготованные ему 62 секунд дополнительного времени с «Уолсоллом» Папи Джилободжи впечатлить не смог. Дальше последовала аренда в «Вердер». После этого им заинтересовался «Сандерленд», где защитник провёл 18 игр. После он поиграл за «Дижон», а сейчас находится в «Генгаме».

Кевин Киган («Гамбург» в «Саутгемптон»)

Сейчас переход из «Гамбурга» в «Саутгемптона» - это подъём, но в феврале 1980 всё было иначе: «Гамбург» защищал чемпионский титул, а вот «святоши» только осваивались в высшем дивизионе. Киган же выиграл второй «Золотой мяч».

Можете представить удивление общественности, когда тренер Лори Макменеми анонсировал приход «Могучего мышонка» в свою скромную команду.

Только-только Киган принимал участие в финале Кубка чемпионов и выводил Англию на Евро в качестве капитана. А потом, внезапно, был заявлен, как игрок «Саутгемптона». Представьте, если сейчас Килиан Мбаппе окажется футболистом «Кристал Пэлас», причём без всяких намёков и слухов.

Джейми Стивенсон («Аллоа Атлетик» в «Мальорку»)

Кинокритики назовут сезон 2015-16 самым нереалистичным, но то был сверхреалистичный документальный фильм по сравнению с тем, что творилось в 2002-м Джейми Стивенсона. Уроженец Глазго был ещё подростком на каникулах, когда его «дуракаваляние на бровке» во время дядюшкиного любительского поединка чем-то запало в душу испанскому скауту. Тот пригласил шотландца попытать успеха с «Мальоркой». Там Стивенсон забил семь голов за три молодёжных матча, что и побудило предложить ему контракт. И это – после всего двух профессиональных матчей за «Аллоа»!

Увы, чудеса на этом закончились. Стивенсон вернулся на родину и попробовал себя в целом ряде полупрофессиональных коллективов.

Никлас Бендтнер («Арсенал» в «Ювентус», аренда)

Человек-загадка Бендтнер успел многих озадачить, но этот его переход в элиту итальянского футбола – возможно лучшая выходка датчанина. За весь сезон 2012-13 в «Юве» Бендтер почти не поиграл – во многом из-за травм. К марту в клубе признались, что не продали ни одной футболки с его именем. Очередной удар по самолюбию нападающего, который сразу же о своём фиаско забыл.

Томми Лоутон («Челси» в «Ноттс Каунти»)

Разборки в раздевалке, требование трансфера и мятеж – кажется, «Челси» никогда не менялся. Речь идёт о лондонцах 1947 года. Тогда тоже было навалом странных трансферов, и самым ярким был, безусловно, переход Томми Лоутона. В «Эвертоне» этот легендарный нападающий забивал голы пачками, наслаждаясь партнёрством с Дикси Дином. В «Челси» он точно также сработался с Леном Гулденом и Томми Уокером. А затем, в 28, в лучшие годы карьеры он согласился на рекордный переход в… клуб третьего дивизиона.

«Ноттс» тогда тренировал его друг и бывший массажист «Челси» Артур Столлери, но больше всего Лоутона мотивировали плохие отношения с правлением клуба и тренером.

Тайрон Мирс («Дерби» в «Марсель», аренда)

Можно много рассуждать о трансферах, но на самом деле ничего сложного в них нет – нужно просто быть интересным одной стороне и получить разрешение на уход от другой. И интерес к Мирсу был… а вот разрешения – нет. Начнём с того, что в 2008 интерес «Марселя» к травмированному англичанину был уже странным. Но и «Дерби» не горел желанием отпускать защитника: «Предложение совершенно неприемлемо. Оно смешно. Директор и тренер чётко дают понять, что никакой сделки не будет».

Но Тайрон Мирс решил, что слова вышестоящих его заботят мало: во время тренировки он отошёл, забрался в окно и сбежал – прямиком во Францию. Пришлось отпускать в аренду, за которую он успел забить «Аяксу» в рамках Кубка УЕФА. После Мирс отправился в «Бёрнли», откуда уже не убегал.

Карлос Тевес и Хавьер Маскерано («Коринтианс», Киа Джурабчиан в «Вест Хэм»)

Главный двойной трансфер 2006 озадачил многих. Финт ушами «Вест Хэма», который купил звёздную аргентинскую парочку из «Коринтианса» (а на самом деле у компаний, принадлежащих предпринимателю Киа Джурабчиану), обошёлся ему в 5,5 млн. фунтов штрафа, но лондонцы не горевали – сделка помогла им спастись от вылета.

Это не все странности: когда «молотобойцы» подписали двоих, они понимали, что финансово потянут только одного. Поставив на бомбардира, они оставили Маскерано сидеть на скамье запасных – ну очень не хотелось выплачивать бонусы за каждый выход на поле. В итоге полузащитник принял участие в пяти встречах, все из которых были проиграны. Тевес же спас команду от попадания в Чемпионшип.

Этот трансфер годами исследовали, и теперь он является наглядным примером коррупции и нечестных махинаций в футболе.

Аллан Симонсен («Барселона» в «Чарльтон»)

Уход Аллана Симонсена из «Барселоны» вопросов не вызывает: легендарный датчанин только-только позволил каталонцам взять Кубок Кубков, но те уже подыскали ему замену – Диего Марадону. Звезда больше не нужна, и Симонсен стал искать новый коллектив.

Почему в итоге он остановил свой выбор на «Чарльтоне» из второго английского дивизиона – сказать сложно. Сам нападающий утверждал, что находился в поисках «тихой жизни». Также, возможно, ему больше было некуда складывать трофеи, а увесистый кошелёк растягивал карманы.

Стивен Кокер («Куинз Парк Рейнджерс» в «Ливерпуль», аренда)

Юрген Клопп подписал Кокера после того, как понаблюдал за крахом защиты «Саутгемптона» в матче, завершившемся со счётом 6:1. Разумеется, он сразу же поставил его в атаку. Немец всегда был человеком оригинальным, и иногда даже самые безумные его планы приносили плоды. Например, без Кокера Адам Лаллана не забил бы решающий гол «Норвичу» в игре со счётом 5:4.

Что вдохновило Клоппа на такое решение? Возможно, стопроцентная результативность Кокера в сборной Англии, где он забил один гол за один матч.

Сергей Юран («Спартак» Москва в «Миллуолл», аренда)

«Джимми Николл сказал, что я – самый непрофессиональный игрок, которого он знал. И он не ошибался».

Юран подтвердил, что провальный 1996 год в составе «Миллуолла» оказался таковым из-за постоянных гулянок. Своей же жене он говорил, что «так в Англии живут все футболисты».

В клубе сначала были рады нежданному яркому трансферу, но сейчас о нём вспоминают разве что с усмешкой. Стоит отдать Юрану должное – не каждый рискнёт махнуть рукой на возможно самый радикальный клуб страны.

Крейг Дэвис («Оксфорд Юнайтед» в «Эллас Верону»)

Кто-то спрашивал, почему Дэвис считал, что переход в «Верону» повысит его шансы на появление в сборной Уэльса. Другие недоумевали, с какой радости команда, метящая в Серию А, решила усилиться игроком четвёртого английского дивизиона. Купленный за 85 тыс. фунтов, Дэвис получил пятилетний контракт. В итоге 20-летний валлиец вышел на поле один раз, а затем, истосковавшийся по родине, перешёл в «Вулверхэмптон». А «Верона» и «Оксфорд» оба вылетели.

Эстебан Камбьяссо («Интер» в «Лестер»)

Опытные ветераны нередко переходят в странные команды для того, чтобы напоследок обогатиться, но в этом ничего странного нет. А вот Эстебан Камбьяссо, который с позиции игрока основы «Интера» перешёл в «Лестер», только пробившийся в АПЛ…

Болельщики всё ещё вспоминают о нём с теплом, хоть и не он в итоге помог «лисам» стать чемпионами.

Алехандро Сабелья («Ривер Плейт» в «Шеффилд Юнайтед»)

Главная беда Алехандро Сабельи заключалась в том, что он не был Диего Марадоной. Когда он перешёл в «Шеффилд Юнайтед» из второго дивизиона, он стоил больше, чем 17-летний Марадона. С тех пор последний успел завоевать титул лучшего в мире, а вот его бывший одноклубник заявить о себе не смог. Разве что фанаты «Шеффилда» всё ещё помнят свою дорогостоящую звезду. Впоследствии, правда Сабелья в качестве тренера провёл Аргентину до финала ЧМ – этим уже Марадона похвастаться не мог.

Кайл Лафферти куда угодно

Он пришёл в «Рейнджерс» из «Бёрнли» после того, как сделка сорвалась. Он покинул Шотландию только для того, чтобы выступать за швейцарский «Сьон», где тогда играл знаменитый безумец Дженнаро Гаттузо. Отсюда он ушёл в «Палермо» в Серии Б, где президент Маурицио Цампарини назвал его «распоясавшимся бабником», «ирландцем без тормозов» и «полным безумцем». Затем он оказался в «Норвиче», где замёрз. Погреться он уехал в турецкий «Ризеспор», после чего возвратился обратно. Сейчас он вновь в «Рейнджерс», до которого успел отметиться за «Бирмингем Сити» и «Харт оф Мидлотиан».

Да здравствует король трансферов.

Юрий Сергеев

