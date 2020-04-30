17 из 20 клубов ФНЛ поддержали досрочное завершение сезона

Сегодня, 30 апреля, состоялась видеоконференция клубов ФНЛ.

Среди прочих был рассмотрен вопрос досрочного завершения турнира, который уже более месяца находится на вынужденной паузе из-за пандемии коронавируса.

Итоги голосования следующие: 17 клубов - за, 3 - против. Это "Торпедо", "Чертаново" и "Нефтехимик", которые имели неплохие шансы на выход в РПЛ.

Таким образом, большинством принято решение признать текущие результаты ФНЛ окончательными. То есть путёвки в высший дивизион получают "Ротор" и "Химки", а понижение в классе ждёт "Текстильщик", "Мордовию", "Факел", "Спартак-2" и "Луч".

Не пропустите: 12 из 16 клубов РПЛ могут поддержать досрочное завершение сезона. | http://soccernews.ru