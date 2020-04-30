17 из 20 клубов ФНЛ поддержали досрочное завершение сезона

Теги первый дивизион

17 из 20 клубов ФНЛ поддержали досрочное завершение сезона

Сегодня, 30 апреля, состоялась видеоконференция клубов ФНЛ.

Среди прочих был рассмотрен вопрос досрочного завершения турнира, который уже более месяца находится на вынужденной паузе из-за пандемии коронавируса.

Итоги голосования следующие: 17 клубов - за, 3 - против. Это "Торпедо", "Чертаново" и "Нефтехимик", которые имели неплохие шансы на выход в РПЛ.

Таким образом, большинством принято решение признать текущие результаты ФНЛ окончательными. То есть путёвки в высший дивизион получают "Ротор" и "Химки", а понижение в классе ждёт "Текстильщик", "Мордовию", "Факел", "Спартак-2" и "Луч".

Не пропустите: 12 из 16 клубов РПЛ могут поддержать досрочное завершение сезона. | http://soccernews.ru
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