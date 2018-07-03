17 лет назад Буффон перешел в "Ювентус"

Теги пармаювентусджанлуиджи буффон

17 лет назад Буффон перешел в "Ювентус"17 лет назад тогда еще голкипер "Пармы" Джанлуиджи Буффон перешел в туринский "Ювентус". За 23-летнего вратаря "старая синьора" заплатила рекордную по тем временам для стража ворот сумму - 53 миллиона евро.

Напомним, "Ювентус" готовит предложение по защитнику "Баварии". | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Чемпионат Мира – это больше, чем футбол: атмосфера мундиаля бесценна

Чемпионат Мира – это больше, чем футбол: атмосфера мундиаля бесценна

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 95
2 Наполи 38 91
3 Рома 38 77
4 Интер Милан 38 72
5 Лацио 38 72
6 Милан 38 64
7 Аталанта 38 60
8 Фиорентина 38 57
9 Торино 38 54
10 Сампдория 38 54
11 Сассуоло 38 43
12 Дженоа 38 41
13 Кьево 38 40
14 Удинезе 38 40
15 Болонья 38 39
16 Кальяри 38 39
17 СПАЛ 38 38
18 Кротоне 38 35
19 Хеллас Верона 38 25
20 Беневенто 38 21
Полная таблица

топ-5 тегов