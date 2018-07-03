17 лет назад Буффон перешел в "Ювентус"

17 лет назад тогда еще голкипер "Пармы" Джанлуиджи Буффон перешел в туринский "Ювентус". За 23-летнего вратаря "старая синьора" заплатила рекордную по тем временам для стража ворот сумму - 53 миллиона евро.

Напомним, "Ювентус" готовит предложение по защитнику "Баварии". | soccernews.ru