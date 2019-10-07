17 лет назад Роналду забил первый гол в карьере

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17 лет назад Роналду забил первый гол в карьере

7 октября 2002 года Криштиану Роналду, тогда выступающий за лиссабонский "Спортинг", забил первый гол в своей профессиональной карьере.

Португальский клуб спустя 17 лет решил напомнить об этом событии, показав видео гола в своем твиттере.

34-летний Роналду выступал за "Спортинг" с 2002 по 2003 год. За это время он провел 30 игр, в которых отметился пятью голами.

После этого Роналду успел поиграть за "Манчестер Юнайтед" и "Реал", а в настоящее время португалец выступает за "Ювентус".

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