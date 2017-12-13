17-летний Ампаду стал вторым по возрасту игроком "Челси", дебютировавшим в АПЛ

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17-летний Ампаду стал вторым по возрасту игроком "Челси", дебютировавшим в АПЛ

В матче 17-го тура чемпионата Англии "Челси" на выезде играет с "Хаддерсфилдом".

На 80-й минуте этого поединка вместо Андреаса Кристинсена на поле вышел полузащитник Итан Ампаду.

Ампаду в возрасте 17 лет и 89 дней стал самым вторым по возрасту игроком "Челси", который дебютировал в Премьер-лиге. 

А рекордсменом является Джоди Моррис, сыгравший свой первый матч, когда ему было 17 лет и 43 дня.

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