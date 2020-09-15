17-летний Беллингем в дебютном матче за "Боруссию" установил клубный рекорд

Новичок дортмундской "Боруссии" Джуд Беллингем дебютировал за "шмелей" в матче Кубка Германии против "Дуйсбурга".

В этой игре перспективный англичанин провёл на поле первый тайм и отличился забитым мячом.

Таким образом, 17-летний Беллингем стал самым молодым автором гола в клубной истории.

"Боруссия" купила новоиспечённого рекордсмена в июле у "Бирмингема" за 26,5 миллионов евро.

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