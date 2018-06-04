17-летний форвард "Сантоса" Родриго, которым интересуется "Барселона", оформил хет-трик за девять минут

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17-летний форвард "Сантоса" Родриго, которым интересуется "Барселона", оформил хет-трик за девять минут17-летний форвард "Сантоса" Родриго, которым интересуется каталонская "Барселона", в матче чемпионата Бразилии против "Витории" оформил хет-трик за девять минут. Вот как это было.

Напомним, Умтити высказался о продлении своего контракта с "Барселоной". | soccernews.ru

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