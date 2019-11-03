17-летний футболист забил с центра поля вратарю, который стоял на линии ворот
Нападающий юношеской сборной Малайзии U19 Лукман Хаким Шамсудин отметился потрясающим голом в матче чемпионате Азии среди юношеских команд против Камбоджи (5:4).
Шамсудин пробил с центра поля и забил гол голиперу, который в момент удара находился на линии ворот.
17-летний Шамсудин принадлежит бельгийскому "Кортрейку", с которым его связывает пятилетний контракт. Впрочем, соглашение вступит в силу только в марте 2020 года, когда футболист станет совершеннолетним.
Не пропустите: Балотелли покинул поле в матче Серии А из-за расистских оскорблений. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Бавария" отправила Ковача в отставку с поста главного тренера команды
-
"Эвертон" на 97-й минуте ушел от поражения в матче с "Тоттенхэмом"
-
Игрок "Эвертона" получил перелом ноги после подката Сон Хын Мина
-
"Барселона" получила 3 от "Леванте" и в который раз показала все свои проблемы: разбираем сенсационный матч 12 тура Ла Лиги
-
"Краснодар" отыгрался в матче с "Ростовом", забив два гола в компенсированное время
Лента новостей
-
"Милан" проиграл "Лацио" в домашнем матче Серии А
-
1
В "Барселоне" отреагировала на жуткую травму Андре Гомеша
-
1
"Бавария" и дортмундская "Боруссия" узнали своих соперников в 1/8 финала Кубка Германии
-
Экс-руководитель "Монако" рассказал, почему Мбаппе не перешел в "Реал" в 2017 году
-
1
Футболисты "Эвертона" побывали в раздевалке "Тоттенхэма", чтобы утешить Сон Хын Мина
-
Ковач высказался о своем увольнении из "Баварии"
-
"Ростов" повторил клубный рекорд в чемпионате России
-
4
"Бавария" отправила Ковача в отставку с поста главного тренера команды
-
17-летний футболист забил с центра поля вратарю, который стоял на линии ворот
-
Соперник "Краснодара" по Лиге Европы "Хетафе" выиграл в гостевом матче Примеры
-
"Фиорентина" и "Парма" не выявили победителя в матче Серии А
-
"Маска", скелеты, индеец. Игроки ПСЖ ярко отметили Хэллоуин
-
Балотелли поделился видео с африканскими детьми после расизма в матче Серии А
-
"Шальке" одержал волевую победу над "Аугсбургом" и догнал "Баварию" в Бундеслиге
-
"Торпедо" Игнашевича обыграло "СКА-Хабаровск" и продолжает лидировать в ФНЛ
-
"Эвертон" на 97-й минуте ушел от поражения в матче с "Тоттенхэмом"
-
1
Игрок "Эвертона" получил перелом ноги после подката Сон Хын Мина
-
1
"Леванте" потроллил "Барселону" после победы над ней в Примере
-
Карпин оценил выступление "Ростова" в первом круге чемпионата России
-
"Динамо" в меньшинстве разгромило "Львов" в чемпионате Украины
Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Guadalajara Premier
|30
|64
|2
|Loros Universidad
|30
|63
|3
|Tepatitlán de Morelos
|30
|56
|4
|Reynosa
|30
|55
|5
|UA Chihuahua
|30
|55
|6
|Murciélagos
|30
|54
|7
|Necaxa II
|30
|54
|8
|Coras de Nayarit
|30
|52
|9
|Gavilanes FC Matamoros
|30
|49
|10
|Correcaminos UAT II
|30
|40
|11
|Монаркас Морелия II
|30
|37
|12
|Эстудиантес Текос
|30
|34
|13
|Leones Negros
|30
|34
|14
|Дуранго
|30
|24
|15
|Pacific
|30
|23
|16
|Cimarrones de Sonora II
|30
|9
|Группа 2
|М
|О
|1
|Ирапуато
|30
|73
|2
|UA Zacatecas
|30
|54
|3
|Jiquipilas
|30
|52
|4
|Pumas UNAM Premier
|30
|52
|5
|Крус Асул Идальго
|30
|50
|6
|Real Zamora
|30
|49
|7
|Inter Playa del Carmen
|30
|49
|8
|Toluca Premier
|30
|44
|9
|Ла Пьедад
|30
|43
|10
|Coyotes
|30
|42
|11
|Pioneros de Cancún
|30
|35
|12
|Орисаба
|30
|34
|13
|América Premier
|30
|29
|14
|Cocodrilos de Tabasco
|30
|29
|15
|Sporting Canamy
|30
|29
|16
|Yalmakan
|30
|24