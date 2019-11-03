17-летний футболист забил с центра поля вратарю, который стоял на линии ворот

Нападающий юношеской сборной Малайзии U19 Лукман Хаким Шамсудин отметился потрясающим голом в матче чемпионате Азии среди юношеских команд против Камбоджи (5:4).

Шамсудин пробил с центра поля и забил гол голиперу, который в момент удара находился на линии ворот.

17-летний Шамсудин принадлежит бельгийскому "Кортрейку", с которым его связывает пятилетний контракт. Впрочем, соглашение вступит в силу только в марте 2020 года, когда футболист станет совершеннолетним.

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