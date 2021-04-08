17-летний хавбек "Динамо" Захарян получил травму

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17-летний хавбек "Динамо" Захарян получил травму

Фото сайт РПЛ

Полузащитник московского "Динамо" Арсен Захарян выбыл из строя из-за повреждения.

По информации "СЭ", травма не позволит 17-летнему футболисту сыграть с "Крыльями Советов" в 1/4 финала Кубка России.

Напомним, что матч состоится сегодня в Самаре, начало - в 17:30 по московскому времени.

В текущем сезоне Захарян провёл за "Динамо" 7 матчей, забил 1 гол и сделал 4 ассиста.

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