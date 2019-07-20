17-летний хавбек принёс "Манчестер Юнайтед" победу над "Интером" в Международном Кубке Чемпионов

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17-летний хавбек принёс "Манчестер Юнайтед" победу над "Интером" в Международном Кубке Чемпионов

В рамках Международного Кубка Чемпионов "Манчестер Юнайтед" минимально обыграл "Интер" со счётом 1:0.

Единственный гол в матче на 76-й минуте забил 17-летний полузащитник "красных дьяволов" Мэйсон Гринвуд.

"Манчестер Юнайтед" (Англия) – "Интер" (Италия) - 1:0

Гол: Гринвуд, 76 - 1:0.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа (Ромеро, 62), Шоу (Диогу Далот, 62), Туанзебе (Байи, 63), Линделёф (Джонс, 57), Уан-Биссака (Янг, 63), Лингард (Мата, 63), Погба (Перейра, 62), Матич (Фред, 63), Джеймс (Чонг, 63; Гомес, 90), Мартиаль (Гринвуд, 63), Рэшфорд (Мактоминей, 63).

"Интер": Ханданович, Д`Амброзио, де Врей (Раноккия, 73), Шкриньяр, Далберт (Пирола, 73), Брозович (Валеро, 83), Кандрева (Агум, 83), Сенси (Жоау Мариу, 73), Гальярдини (Барелла, 73), Эспозито (Колидио, 83), Лонго (Перишич, 46).

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