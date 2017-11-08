17-летний Винисиус Жуниор будет тренироваться с "Реалом" со следующего сезона

Теги реал мадрид

17-летний Винисиус Жуниор будет тренироваться с "Реалом" со следующего сезона

Нападающий "Реала" Винисиус Жуниор, который сейчас выступает за "Фламенго" на правах аренды, со следующего сезона будет переведен в первую команду "сливочных", сообщает Diario Gol.

По сведениям издания, такое решение принял президент королевского клуба Флорентино Перес.

Напомним, что "Реал" заплатил за 17-летнего форварда 45 миллионов евро и оставил его в аренде до лета 2019 года. Но, по всей видимости, мадридцы призовут его в команду на год раньше.

В этом сезоне Винисиус провел за "Фламенго" 26 матчей и забил 3 гола.

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