17-летний вратарь Худяков дебютировал за "Локомотив" после удаления Гильерме

Теги локомотив москвахимкиданиил худяков

17-летний вратарь Худяков дебютировал за "Локомотив" после удаления Гильерме

Фото твиттер "Локомотива"

Голкипер московского "Локомотива" Даниил Худяков впервые сыграл за главную команду "железнодорожников".

Дебют 17-летнего футболиста состоялся во втором тайме матча 9-го тура РПЛ против "Химок".

Воспитанник клубной академии занял место в воротах после удаления Гильерме.

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